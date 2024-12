Rationalisation de la structure organisationnelle du gouvernement

Selon la ministre de l'Intérieur, Pham Thi Thanh Tra, la structure organisationnelle du gouvernement sera réduite de cinq ministères et de quatre organismes gouvernementaux. Le gouvernement comprendra donc 13 ministères, quatre agences de niveau ministériel et quatre organismes gouvernementaux.

Les consolidations ministérielles notables comprennent une fusion-création (création d’un nouveau ministère) entre le ministère du Plan et de l'Investissement et le ministère des Finances, le ministère des Transports et le ministère de la Construction, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de l'Information et de la Communication et le ministère des Sciences et des Technologies, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires et le ministère de l'Intérieur.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de la Santé assumera certaines missions du Comité de protection et de soins de santé pour les cadres de niveau central, lequel cessera bientôt ses activités, et la gestion étatique de la protection sociale, de la protection de l'enfance et de la lutte contre les maux sociaux du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Le ministère des Affaires étrangères reprendra les principales tâches de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti et de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale lorsque ces deux unités cesseront leurs fonctions.

Le Comité de gestion du mausolée du Président Hô Chi Minh sera géré par le ministère de la Défense, faisant partie de la structure organisationnelle du ministère.

La ministre Pham Thi Thanh Tra a insisté sur la nécessité d'élaborer des politiques remarquables pour réduire les impacts de ce processus de rationalisation de la structure organisationnelle sur les fonctionnaires et les employés du secteur public, ainsi que pour garantir leurs droits et intérêts légitimes.

En ce qui concerne les comités et organisations du Parti, le gouvernement propose de mettre fin aux activités de son Comité chargé des affaires du Parti et d'établir l'Organisation du Parti du gouvernement relevant directement du ressort central, qui comprendra les organisations du Parti au sein des ministères, des agences de niveau ministériel, des organismes gouvernementaux, ainsi que certaines organisations du Parti au sein de groupes, compagnies générales, banques commerciales publiques.

La ministre Pham Thi Thanh Tra a souligné les efforts pour rendre l’appareil de l’Etat rationalisé, simple, fort, performant et efficace, selon les directives du secrétaire général du Parti, To Lam, garantissant le respect de la Constitution et des documents du Parti.

VNA/CVN