Le Vietnam, un modèle idéal pour garantir les droits des travailleurs

Le Vietnam est toujours un modèle idéal pour les autres pays, qui peuvent s'inspirer de la garantie des droits des employés et de la promotion des avantages des employeurs, a déclaré Roopa Nair, directrice du programme Better Work, lors d'une rencontre avec le vice-ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Lê Van Thanh, à Hanoï le 4 décembre.

Ce dernier a salué l'efficacité du programme et son soutien à la création de bons exemples de conformité aux normes internationales du travail et à l'application des lois du travail, en particulier compte tenu de la mise en œuvre continue par le Vietnam d'accords de libre-échange de nouvelle génération.

Il a déclaré que Better Work a aidé à connecter le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales à la Confédération générale du travail du Vietnam et à la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) dans le cadre d'évaluations complètes de la conformité au droit du travail au sein des entreprises, au service du développement durable des entreprises.

En outre, le programme a contribué à renforcer la compétitivité des exportateurs locaux de vêtements, de textiles et de chaussures, ainsi qu'à garantir de meilleures conditions de travail, à protéger les droits des travailleurs et à améliorer le respect des réglementations.

Lê Van Thanh a exprimé son espoir que Better Work aiderait le Vietnam à sensibiliser les travailleurs aux normes communes qui les concernent, tout en aidant le pays dans d'autres domaines, tels que l'économie verte et l'économie circulaire, pour de plus grands changements socio-économiques.

Pour sa part, Roopa Nair a déclaré que le 15e anniversaire de Better Work Vietnam offre une opportunité aux deux parties de revoir leur parcours de collaboration.

Elle a également salué les commentaires du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales pour aider le programme à déterminer son plan de travail dans les temps à venir et à développer un ensemble d'outils communs, de normes d'évaluation et de codes de conduite qui pourraient être appliqués universellement par les employeurs et les entreprises.

