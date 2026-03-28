Le Premier ministre préside une réunion sur la transformation numérique et le Projet 06

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur du gouvernement chargé du développement de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et du Projet 06, a présidé, samedi 28 mars à Hanoï, la deuxième réunion du Comité pour l’année 2026.

>> Les jeunes en première ligne de la transformation numérique

>> Les sciences sociales et humaines, moteur intérieur et levier spirituel du développement

>> Système de santé intelligent : stratégie numérique de Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

La réunion s’est tenue en format hybride, en présentiel au siège du gouvernement à Hanoï et en visioconférence avec les comités de pilotage des provinces et villes du pays.

Dans son allocution d’ouverture, le chef du gouvernement a indiqué que cette session visait à faire le point sur la mise en œuvre des missions définies lors des réunions précédentes, tout en définissant les orientations et solutions pour la période à venir.

Il a souligné que le Comité directeur devait, en particulier, concrétiser les directives formulées par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors de la première réunion de 2026 de la permanence du Comité directeur central pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Nécessité des solutions de rupture

Photo : VNA/CVN

Dans ce cadre, le Premier ministre a demandé un examen approfondi du développement des technologies clés et stratégiques, ainsi que de la construction et de l’interconnexion des bases de données nationales. Il a insisté sur la nécessité de proposer des solutions de rupture afin de permettre aux secteurs concernés d’atteindre une croissance à deux chiffres, contribuant ainsi à l’objectif global de croissance économique du pays.

Relevant que la transformation numérique, la réforme administrative et la mise en place de systèmes de données interconnectés présentent encore des limites, il a exigé un réexamen détaillé de la mise en œuvre des missions confiées aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales.

Il a appelé à capitaliser sur les bonnes pratiques et les expériences réussies, tout en identifiant clairement les insuffisances afin d’y remédier.

Selon le Premier ministre, 77 missions confiées par le Comité directeur accusent actuellement des retards. Il a ainsi exhorté les participants à engager des discussions franches et directes, centrées sur les problèmes concrets, afin de clarifier les causes des lenteurs, les difficultés rencontrées, ainsi que les responsabilités individuelles et institutionnelles.

VNA/CVN