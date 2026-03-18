Hô Chi Minh-Ville

Promouvoir la commercialisation des résultats de recherche scientifique

Le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville accompagne et partage les risques avec les organisations et les individus pour renforcer l'application des résultats de recherche scientifique et technologique dans la vie.

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Cette information a été communiquée par Lâm Dinh Thang, directeur du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, lors de la conférence de lancement du projet pilote de politique visant à créer des incitations pour la commercialisation, permettant de mettre rapidement en production et en activité les résultats de la recherche et la propriété intellectuelle créés grâce aux fonds du budget de l'État, le 13 mars.

Selon lui, "la ville choisit d’être pionnière dans les secteurs les plus complexes, prête à agir concrètement afin de lever les goulots d’étranglement qui freinent la commercialisation de la science et de la technologie".

Photo: CTV/CVN

Selon M. Thang, Hô Chi Minh-Ville dispose d’un potentiel important en science et technologie, d’un écosystème d’innovation dynamique ainsi que d’une communauté nombreuse de scientifiques, d’instituts de recherche, d’universités et d’entreprises. Toutefois, le taux de commercialisation des résultats de recherche financés par le budget de l’État n’atteint actuellement qu’environ 5%. Jusqu’à 37% des résultats de recherche sont déjà prêts pour le transfert, mais n’ont pas encore été appliqués dans la pratique en raison d’obstacles liés aux mécanismes d’évaluation de la valeur, aux procédures d’octroi de droits ainsi qu’à la réticence face aux risques dans l’exercice des fonctions publiques. Le lien entre la "tripartite" (l’État - les scientifiques - les entreprises) reste encore insuffisamment étroit et manque de mécanismes suffisamment solides pour partager les risques et accompagner ensemble le processus de développement de produits.

"Si les lacunes actuelles ne sont pas corrigées rapidement, elles ralentiront le processus de transformation des connaissances scientifiques en valeur socio-économique et réduiront en même temps l'efficacité des investissements de l’État dans la science et la technologie", a souligné M. Thang. Selon lui, "Ce projet témoigne de la ferme volonté de la ville de Hô Chi Minh-Ville : mener des projets pilotes de manière proactive, définir clairement les responsabilités et assumer la responsabilité de leur mise en œuvre".

Pour lever les goulots d'étranglement

Selon le directeur du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, le cœur du projet repose sur six groupes de solutions innovantes, conçus pour répondre précisément aux principaux goulots d’étranglement actuels dans la commercialisation des résultats de recherche.

Premièrement, déterminer clairement la valeur des actifs afin de permettre aux entités publiques de commercialiser leurs résultats de manière proactive sans craindre les risques juridiques.

Deuxièmement, ne pas comptabiliser les investissements publics réalisés auparavant dans le calcul des fonds de contrepartie, afin de créer des conditions favorables à la participation des entreprises aux étapes suivantes.

Troisièmement, appliquer les coûts de R&D comme prix plancher légal au stade initial, afin de réduire la crainte des erreurs et d’accélérer la mise des produits sur le marché.

Quatrièmement, octroyer les droits de manière flexible et raccourcir les procédures administratives, afin que les résultats de recherche ne prennent pas de retard par rapport aux évolutions du marché.

Cinquièmement, fournir un soutien financier pouvant atteindre 50% des coûts de finalisation du produit, afin de partager les risques avec les entreprises et d’encourager la commercialisation.

Sixièmement, accepter et assurer la gestion des risques scientifiques, protéger les organisations et les individus agissant conformément à la réglementation et ne pas criminaliser les risques objectifs.

"Ces six solutions forment un ensemble cohérent : de l’évaluation de la valeur à l’octroi de droits, en passant par le soutien financier et la gestion des risques, afin de créer un environnement sûr mais non rigide, flexible mais contrôlé", a indiqué M. Thang.

Selon M. Thang, deux semaines après son lancement, le projet a suscité un vif intérêt de la part des entreprises, des universités, des instituts de recherche et des organisations scientifiques et technologiques. À ce jour, 54 produits scientifiques et technologiques issus de 29 organisations ont été enregistrés, dont 22 produits portés par 9 entreprises (soit 41%). La liste des produits enregistrés est assez diversifiée et couvre plusieurs technologies stratégiques telles que les drones (UAV) et l’économie à basse altitude, l’intelligence artificielle, les villes intelligentes, la biotechnologie et l’agriculture de haute technologie. Le budget prévisionnel total de mise en œuvre dépasse 500 milliards de dôngs, dont plus de 200 milliards de dôngs devraient provenir du budget de l’État.

Selon Pham Dinh Anh Khôi, directeur du Centre d'incubation d'entreprises technologiques de l'Université de polytechnique de Hô Chi Minh-Ville - Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, le projet du Département des sciences et des technologies montre que la ville agit activement pour lever les obstacles et transférer les résultats de recherche du laboratoire vers le marché. Dans ce processus, les universités techniques jouent un rôle de plus en plus important dans l’écosystème d’innovation de la ville.

Selon M. Khôi, de nombreux résultats de recherche au sein de l’université sont désormais prêts pour une application pratique. Toutefois, le principal obstacle reste l’absence d’un mécanisme efficace permettant aux technologies d’accéder au marché.

M. Khôi propose ainsi de mettre en place un mécanisme de soutien à la commercialisation tout au long de la chaîne de valorisation, depuis le perfectionnement technologique et les essais de marché jusqu’à la normalisation, afin de permettre aux entreprises de s’approprier et de développer ces produits. Parallèlement, il est nécessaire de construire un écosystème durable associant la ville, les universités, les instituts de recherche, les entreprises et les investisseurs, afin d’éviter que les équipes de recherche ne soient contraintes de se débrouiller seules pour mettre leurs technologies sur le marché.

Selon lui, l’université s’engage également à accompagner Hô Chi Minh-Ville afin d’accélérer la mise en production et sur le marché des résultats de recherche et des actifs de propriété intellectuelle financés par le budget de l’État, contribuant ainsi à faire de la ville un pôle majeur de science, technologie et innovation au Vietnam et dans la région.

Nguyên Hoàng Giang, directeur adjoint de l'Office de la propriété intellectuelle, estime que Hô Chi Minh-Ville a réalisé ces dernières années des avancées remarquables, avec un taux de croissance des titres de protection des brevets d’invention atteignant 45,5% par an sur la période 2021-2025. Le nombre de demandes de brevets d’invention déposées à Hô Chi Minh-Ville jusqu’en 2025 a également augmenté d’environ 33%, dépassant largement l’objectif initial fixé entre 16% et 18%.

Selon M. Giang, le marché commence à montrer des signes d’évolution positifs : le nombre de demandes de licences d’exploitation (licensing) des résultats de recherche en 2025 a augmenté de plus de 17% par rapport à 2024, ce qui indique que la valorisation et l’exploitation des inventions dans l’économie réelle commencent à s’accélérer et contribuent directement à la création de valeur économique.

Le représentant du Département de la propriété intellectuelle a souligné trois messages importants concernant la commercialisation des résultats de recherche : la commercialisation doit commencer par la gestion des actifs de propriété intellectuelle ; la stratégie de propriété intellectuelle doit être étroitement liée au marché ; un mécanisme transparent est nécessaire pour encourager les chercheurs à mettre leurs recherches sur le marché.

Pour les projets utilisant le budget de l’État, la détermination du droit de propriété, du droit d’exploitation ainsi que du mécanisme de partage des bénéfices entre l’organisation porteuse, l’équipe de recherche et l’entreprise doit être clairement définie.

"Un mécanisme transparent créera un véritable levier pour encourager les chercheurs à commercialiser leurs résultats de recherche", a déclaré M. Giang.

Par ailleurs, M. Giang a indiqué que l’Office de la propriété intellectuelle accélère actuellement les procédures de réception et de délivrance des brevets d’invention, tout en recommandant aux instituts de recherche, aux universités et aux entreprises d’examiner activement les résultats de recherche susceptibles de devenir des actifs de propriété intellectuelle, d’enregistrer leur protection le plus tôt possible et d’élaborer une stratégie d’exploitation adaptée aux besoins du marché.

Quang Châu/CVN