Les centres de données vietnamiens prêts pour la croissance

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Photo : VNA/CVN

Ce marché se développe parallèlement à la hausse des besoins en traitement de données, à la diffusion de l'intelligence artificielle et à la transformation numérique des entreprises.

Une étude de JLL - un conseiller en investissement immobilier au Vietnam - indique que la capacité installée mondiale pourrait passer d'environ 103 GW à 200 GW d'ici 2030, soutenant ainsi un investissement estimé à 3.000 milliards de dollars dans les infrastructures au cours des cinq prochaines années.

JLL ajoute que Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville disposent d'une capacité opérationnelle combinée d'environ 60 MW. Bien que ce chiffre soit actuellement inférieur à celui des pôles régionaux tels que Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok et Manille (74 MW), il témoigne d'un fort potentiel de croissance future.

Actuellement, la majeure partie de l'offre est assurée par des opérateurs clés, notamment VNPT, Viettel IDC, FPT Telecom, CMC Telecom, HTC (ECODC) et QTSC, qui exploitent tous des centres de données conformes aux normes Tier III/Tier III+. Ceci garantit la disponibilité, la sécurité et la continuité de service, jetant ainsi les bases d'une croissance future solide pour le marché, à mesure que les entreprises recherchent des infrastructures externalisées et des solutions cloud fiables.

En Asie du Sud-Est, la capacité augmente rapidement. Entre 2023 et 2028, les projections de croissance indiquent des taux de croissance annuels composés (TCAC) compris entre 20 et 30%, selon les marchés.

Le Vietnam devrait suivre une trajectoire similaire, en augmentant sa capacité totale et en diversifiant ses services à mesure que le contexte s'améliore. Le marché a déjà connu plusieurs nouveaux développements annoncés ou en cours, notamment le centre de données de Viettel IDC à Hô Chi Minh-Ville, d'une capacité nominale allant jusqu'à 140 MW. La ville de Kinh Bac s'est également associée à AIC et VietinBank pour développer un centre de données de près de 2 milliards de dollars américains dans le Parc industriel de Tân Phu Trung, visant une capacité de charge informatique allant jusqu'à 200 MW. Parallèlement, le centre de données hyperscale de CMC est en cours de développement grâce à un investissement de plus de 250 millions de dollars américains, offrant une capacité initiale de 30 MW extensible à 120 MW.

Trang Lê, directrice de JLL Vietnam, a déclaré : "L'intelligence artificielle est devenue une infrastructure essentielle. La puissance, les données et la rapidité d'exécution feront la différence entre les leaders, et le Vietnam a le potentiel pour les rejoindre."

La demande est soutenue par une population jeune et connectée, une forte utilisation des smartphones et une consommation importante de données via les réseaux sociaux, la vidéo à la demande, le commerce électronique et les jeux en ligne. Les entreprises des secteurs de la finance, de la technologie et des services accélèrent leur transformation numérique, ce qui accroît leurs besoins en matière de traitement du Big Data, de connectivité de l'Internet des objets et de migration des systèmes sur site vers des modèles externalisés.

Du côté de l'offre, le Vietnam propose des prix de l'électricité commerciale compétitifs dans le contexte régional et une part significative d'énergies renouvelables issues de l'hydroélectricité, de l'éolien et du solaire.

Le Plan de développement du secteur de l'énergie VIII a été approuvé en mai 2023, avec une feuille de route de mise en œuvre publiée en avril 2024. Ce plan vise une capacité de production nationale d'environ 155 GW, diversifie le secteur énergétique en réduisant sa dépendance au charbon et progresse vers des contrats d'achat direct d'électricité pour les grands consommateurs. La connectivité internationale s'améliore grâce à l'atterrissage de câbles sous-marins et au projet de déploiement de deux à quatre systèmes supplémentaires dans les cinq prochaines années.

Les perspectives positives

Photo : VNA/CVN

Sur le marché foncier, les parcs industriels et de haute technologie situés à proximité des grandes villes sont privilégiés. Les terrains adaptés aux centres de données affichent souvent une prime de 30 à 50% par rapport aux terrains industriels standards, en raison de leur situation géographique privilégiée, des exigences en matière de sous-stations dédiées et de la disponibilité de la fibre optique.

Selon JLL, le cadre réglementaire évolue favorablement.

La loi sur les télécommunications de 2023 est entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Les dispositions relatives aux centres de données et aux services cloud, applicables à compter du 1er janvier 2025, autorisent la détention à 100% par des investisseurs étrangers de services de centres de données, sous un régime allégé par rapport aux télécommunications traditionnelles. La Loi foncière de 2024 (applicable au 1er janvier 2025) précise la catégorisation des terrains pour les projets postaux, de télécommunications et informatiques et permet aux entreprises à capitaux étrangers d'acquérir des droits d'utilisation des sols au sein des parcs industriels et des zones de haute technologie, sous certaines conditions.

Les risques liés à la mise en œuvre comprennent la disponibilité de l'électricité, la capacité de transport, les délais de raccordement au réseau, les chaînes d'approvisionnement et la main-d'œuvre qualifiée. Le Nord du Vietnam a connu des tensions ponctuelles sur l'approvisionnement en électricité lors des récentes saisons sèches, soulignant l'importance de la modernisation du réseau de transport et de la diversification de la production d'électricité. À l'échelle mondiale, les délais de raccordement au réseau dépassant quatre ans et les délais de livraison des équipements d'environ 33 semaines ont conduit à la mise en place de solutions transitoires telles que le stockage d'énergie par batteries et, sur certains marchés, l'autoconsommation d'électricité. Le Vietnam devra également développer une main-d'œuvre qualifiée aux normes internationales en matière de conception, de construction et d'exploitation, grâce à des programmes ciblés et à des partenariats entre l'industrie et les universités.

Les perspectives pour 2030 sont positives, mais dépendent des progrès réalisés dans les domaines de l'énergie, des infrastructures terrestres et sous-marines, des procédures et des talents. Sur le plan commercial, les charges de travail d'IA à haute densité devraient fortement influencer la dynamique des prix, tandis que la colocation en point de vente reste une solution transitoire pour les entreprises qui migrent de leurs infrastructures sur site vers le cloud, a indiqué la société.

VNA/CVN