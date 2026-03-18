Technologies stratégiques : le chef du Parti appelle à une action plus efficace

Dans l’après-midi du 18 mars, à Hanoï, le Comité directeur central chargé du développement des science, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique a tenu une réunion thématique consacrée aux technologies stratégiques, afin d’évaluer l’état de leur mise en œuvre et de proposer des solutions pour les promouvoir.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également chef du Comité directeur, a présidé la réunion. Étaient également présents, entre autres, le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef adjoint du Comité directeur.

Les participants ont fait preuve d’un sens des responsabilités et se sont concentrées sur les enjeux majeurs. Plusieurs avis ont clairement identifié des blocages liés aux perceptions, aux institutions, à l’organisation de la mise en œuvre, aux mécanismes de coordination, aux ressources humaines, aux infrastructures, à la mobilisation des entreprises dans le développement des technologies stratégiques nationales…

Prenant la parole, Tô Lâm a affirmé que le développement des technologies stratégiques ne peut plus attendre et nécessite des actions plus fortes, plus résolues et plus efficaces.

Il a souligné la nécessité de définir clairement les objectifs du développement des technologies stratégiques en lien étroit avec la stratégie de développement national. Le développement technologique ne doit pas suivre les tendances mondiales de manière passive, mais répondre aux besoins de l’économie et aux intérêts à long terme du pays. Les technologies stratégiques doivent ainsi contribuer directement à améliorer la productivité et la compétitivité, à créer de nouvelles industries et à garantir l’autonomie technologique dans les secteurs clés.

L’identification des technologies stratégiques doit reposer sur trois facteurs fondamentaux : les besoins de développement et de compétitivité de l’économie, les atouts et potentiels des industries nationales, ainsi que la capacité à former des chaînes de valeur et des marchés pour les produits technologiques.

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Concernant la définition de la liste des technologies stratégiques, le secrétaire général a demandé une approche en deux groupes : les technologies déjà présentes sur le marché, à fort impact immédiat et les technologies créant de nouveaux moteurs de croissance, les technologies de base pour l’avenir et celles garantissant l’autonomie en matière de sécurité et de défense.

Il a insisté pour que les entreprises deviennent le centre de l’écosystème technologique, avec des politiques fortement incitatives à l’investissement, notamment pour le secteur privé. L’État doit jouer quatre rôles essentiels : orienter stratégiquement, créer un cadre institutionnel favorable, commander et soutenir la R&D, et accompagner la commercialisation et l’expansion des marchés.

Le dirigeant a également appelé à concentrer les ressources sur des domaines prioritaires et à réformer en profondeur les modalités de mise en œuvre, en précisant les responsabilités des dirigeants. Pour chaque technologie stratégique, il est nécessaire de désigner clairement l’organisme pilote, les partenaires et les ressources mobilisées.

Il a particulièrement insisté sur le développement des ressources humaines de haute qualité et de l’écosystème d’innovation, en soulignant que la formation et l’attraction des talents doivent précéder. Il a appelé à renforcer les start-up innovantes, les entreprises scientifiques et technologiques, ainsi que celles issues des instituts et universités, et à créer des centres d’innovation suffisamment puissants et flexibles pour relier la recherche au marché.

Parmi les actions immédiates, il a demandé de revoir et d’affiner la liste des technologies et produits stratégiques afin de se concentrer sur les domaines déterminants pour le développement à court et long terme ; d’améliorer les mécanismes financiers, notamment ceux liés aux résultats, acceptant un risque contrôlé, ainsi que les incitations fiscales, le crédit, les subventions d’intérêt et les partenariats public-privé ; et d’adapter les programmes de formation pour répondre aux besoins en ressources humaines.

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