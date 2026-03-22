Quand les codes QR racontent l’histoire de Ninh Binh

À Ninh Binh (Nord), la jeunesse insuffle un élan technologique au patrimoine. En déployant des codes QR interactifs sur les sites historiques, les jeunes volontaires modernisent l’accès à la mémoire collective et propulsent la culture locale dans l’ère digitale.

>> Vietnam et Laos lancent le paiement transfrontalier par code QR

>> Des codes QR pour des fruits vietnamiens plus fiables

>> Codes QR : un soutien numérique contre la pêche INN

Photo : VNA/CVN

Sous l’impulsion de l’Union de la jeunesse de Ninh Binh, les monuments historiques adoptent le virage numérique. En intégrant archives et iconographies dans des codes QR, ces jeunes pionniers diffusent les richesses ancestrales au cœur de la modernité.

En ce printemps 2026, la pagode Pho Minh, quartier de Nam Dinh, ne désemplit pas. À l’entrée, l’attention des fidèles est captée par une signalétique inédite. Un simple scan via smartphone dévoile instantanément les secrets de l’édifice : genèse, prouesses architecturales et figures historiques illustrées par une documentation exhaustive.

Immersion culturelle

Pour Lê Thi Nhung, visiteuse venue de Hung Yên (Nord), cette innovation change la donne. Elle explique qu’auparavant, les pèlerins pressés par le temps, se limitaient souvent aux rites cultuels sans saisir l’essence des lieux.

“Grâce à cet outil, nous découvrons en un clic que Phô Minh est un vestige national d’exception. C’est ici que reposent les reliques du roi-bouddha Trân Nhân Tông et les statues uniques des Trois patriarches de Truc Lâm, véritables trésors du pays”, souligne-t-elle avec enthousiasme.

La pagode Phô Minh s’inscrit dans un premier réseau de cinq sites pilotes. Ce parcours mémoriel englobe également le complexe national spécial des temples Trân, les sanctuaires de Bao Lôc et Luu Phô, ainsi que la maison commémorative du poète Trân Tê Xuong. Au-delà d’une simple modernisation esthétique, ce dispositif garantit une accessibilité inédite et exhaustive au savoir historique pour chaque visiteur.

Afin de certifier l’exactitude des contenus, Pham Thi Hiên, à la tête de l’organisation de la jeunesse du quartier de Nam Dinh, souligne l’étroite synergie avec les autorités culturelles et les comités de gestion. Ce travail collaboratif a permis de synthétiser des sources disparates en une interface fluide et pédagogique, consultable d’un simple geste.

Cette initiative se structure en deux temps forts. Après une première étape concluante fin 2025 couvrant les cinq premiers édifices, le projet est entré depuis janvier 2026, dans sa phase de généralisation. L’objectif est désormais de mettre à jour les données existantes et d’étendre cette couverture numérique à l’intégralité des quinze monuments que compte le quartier.

Dans le quartier de Duy Tiên, le temple Dê Tu - berceau de la première cellule communiste locale - sert de cadre à une nouvelle avancée : la dématérialisation de la Maison de la tradition révolutionnaire de Trac Van. L’ambition est claire : faciliter l’appropriation de l’histoire par les citoyens, en particulier les plus jeunes.

Trinh Phuong Nam, secrétaire de l’Union de la jeunesse du quartier de Duy Tiên, qualifie ce site d’“adresse rouge” indispensable à la transmission des valeurs républicaines. Face au temps de visite souvent restreint des étudiants et touristes, les supports physiques classiques montrent leurs limites. “Les panneaux traditionnels ne peuvent condenser toute la profondeur de nos récits. Le code QR s’impose donc comme une réponse agile aux exigences de la transformation numérique globale”, explique-t-il.

Loin d’être statique, cet outil offre une souplesse inédite. “Au-delà d’une brève présentation, nous gérons désormais une plateforme évolutive, mise à jour en temps réel et parfaitement alignée sur les nouveaux usages numériques du public”, précise Phuong Nam.

Cette rigueur repose sur un travail de fond. Pour garantir l’infaillibilité des données, les jeunes militants s’appuient sur une validation multipartite, impliquant les autorités locales, les experts du patrimoine et l’expertise historique de l’Association des anciens combattants.

Trân Hân, un ancien combattant du quartier de Duy Tiên explique que son association accompagne l’Union de la jeunesse en fournis-sant des documents historiques, des témoignages de témoins de l’époque, et en participant à l’expertise des contenus pour garantir l’exactitude de chaque information numérisée. Une fois achevé, ce projet sera un lieu d’éducation traditionnelle efficace, visuel et vivant, renforçant la fierté et la responsabilité de la jeunesse dans la préservation des valeurs de l’héritage révolutionnaire.

Avec pour devise la promotion et le service de la conservation du patrimoine, l’Union de la jeunesse de la province de Ninh Binh a numérisé 228 adresses rouges, sites pittoresques et vestiges historiques, pour une valeur totale de plus de 5 milliards de dôngs.

Au front numérique

Photo : VNA/CVN

Grâce à leur dynamisme et leur réactivité technologique, les jeunes de Ninh Binh sont devenus une force pionnière dans l’application du numérique dans la réalité, de la propagande à la réforme administrative.

L’Union de la jennesse de Ninh Binh ont créé et maintenu 130 équipes de volontaires pour soutenir le fonctionnement du modèle de gouvernement local et fournir des services publics en ligne, avec plus de 2.600 interventions de volontaires (étudiants, jeunes fonctionnaires, forces de police locales) ayant assisté plus de 110.000 citoyens.

L’Union soutient également la mise à jour des données des membres du Parti, guide les citoyens sur la plateforme “Front numérique” et déploie le mouvement “Alphabétisation numérique populaire”. En application du projet 06 du gouvernement, la province a formé 2.380 équipes de volontaires pour la transformation numérique communautaire, avec la devise “Aller dans chaque ruelle, frapper à chaque porte”, aidant plus de 1,2 million de personnes à installer le compte d’identification électronique VneID, tout en promouvant les “Mariages sans espèces” ou les bibliothèques numériques.

Selon Trân Ngoc Nam, secrétaire de l’Union de la jeunesse de Ninh Binh, en prenant la base comme centre et les besoins réels comme point de départ, l’Union a intensifié la transformation numérique dans tous les domaines : réforme administrative, économie rurale, commerce électronique pour les produits OCOP (À chaque commune son produit) et numérisation des sites historiques. Cela crée des conditions permettant aux jeunes de participer directement à la résolution des problèmes concrets, contribuant ainsi à l’efficacité globale du travail et à la formation d’un écosystème d’innovation pour la jeunesse.

Huong Linh - Nguyên Lanh/CVN