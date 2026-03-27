Conférence sur l'IA : tendances et opportunités au Vietnam

Une conférence scientifique nationale sur l'intelligence artificielle (IA) s'est tenue le 27 mars à Cân Tho, dans le Delta du Mékong. Cet événement a réuni des scientifiques, des enseignants, des experts, des doctorants et des étudiants venus de tout le pays.

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Photo : VNA/CVN

Organisé par l'Université de Cân Tho, la conférence constitue une tribune académique de référence pour présenter les résultats de la recherche et débattre des tendances, des défis et des applications de l'IA. Alors que la technologie sous-tend de plus en plus les activités socio-économiques, les participants ont souligné le rôle essentiel de cette conférence dans l'orientation de l'écosystème vietnamien de l'IA.

Dans son discours d'ouverture, Nguyên Thanh Thuy, président de la FISU (Association des facultés, instituts et écoles de TIC du Vietnam), a décrit l'IA comme un moteur fondamental d'innovation et de croissance, et non comme un simple outil de soutien. Il a insisté sur la nécessité de bâtir une communauté académique solide, avec des liens plus étroits entre la recherche, la formation et les applications concrètes, soulignant que la conférence contribue à connecter les ressources et à promouvoir le transfert de connaissances et de technologies.

L'un des temps forts de l'événement a été une série de présentations plénières sur les tendances émergentes en IA. Parmi elles, l'intelligence artificielle générale (IAG) a suscité un vif intérêt. Nguyên Ngoc Thành, de l'Université des sciences et technologies de Wrocław en Pologne, a expliqué que l'IAG désigne les systèmes capables d'effectuer des tâches intellectuelles à un niveau comparable à celui de l'humain. Bien que confrontée à d'importants défis techniques et à des débats persistants, l'IAG est perçue comme un objectif à long terme susceptible de générer de nouvelles connaissances et d'accroître la créativité des machines.

Les experts ont également mis en avant l'essor rapide de l'IA multimodale. Pham Huy Hieu, de VinUniversity, a noté que les systèmes de nouvelle génération peuvent traiter simultanément le texte, les images, l'audio et la vidéo, permettant une compréhension contextuelle plus approfondie, une précision accrue et des capacités de raisonnement plus robustes.

Les progrès de l'IA multimodale, en particulier ceux reposant sur de vastes modèles de base, étendent ses applications à de nombreux secteurs, du diagnostic médical aux villes intelligentes, en passant par l'éducation, la robotique et les industries créatives. Ces avancées transforment des idées auparavant irréalisables en solutions concrètes, permettant aux organisations d'exploiter les données pour l'automatisation, la prise de décision et l'innovation.

Au-delà des discussions théoriques, la conférence a également abordé des sujets pratiques tels que le traitement automatique du vietnamien, la vision par ordinateur, la sécurité de l'information et les modèles d'IA avancés. La participation d'entreprises technologiques renforce les liens entre la recherche et l'application, l'accent étant mis sur la mise en pratique des résultats scientifiques.

Du point de vue des politiques publiques, Ly Hoàng Tung, directeur adjoint du Département des sciences, des technologies et de l'innovation du ministère des Sciences et des Technologies, a souligné que les activités scientifiques et technologiques doivent dépasser le stade de la publication académique pour s'orienter vers la génération de solutions concrètes. Transformer la recherche en produits applicables, a-t-il déclaré, est essentiel pour renforcer l'autonomie technologique et soutenir une croissance rapide et durable.

Les experts s'accordent à dire que le Vietnam possède un fort potentiel pour réaliser des percées en IA s'il exploite efficacement ses ressources humaines et favorise la collaboration entre les parties prenantes. Des conférences comme celle-ci permettent non seulement d'actualiser les connaissances, mais aussi de construire des réseaux de coopération et de stimuler l'innovation.

Les recommandations discutées lors de cet événement concernant l’orientation de la recherche, la formation et l’application de l’IA devraient fournir des orientations concrètes, positionnant l’IA comme un moteur clé du développement socio-économique du Vietnam dans les années à venir.

VNA/CVN