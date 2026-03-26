Les jeunes en première ligne de la transformation numérique

La transformation numérique, moteur clé de croissance et de gouvernance, s’impose aujourd’hui comme une priorité. Grâce à leurs compétences, leur adaptabilité et leur esprit d’innovation, les jeunes Vietnamiens jouent un rôle pionnier, accompagnant les citoyens et diffusant les usages numériques dans la vie quotidienne.

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Photo : VNA/CVN

La transformation numérique s’impose comme une tendance incontournable, constituant un moteur essentiel pour renouveler les modèles de croissance, améliorer la gouvernance ainsi que la qualité de vie de la population. Dans ce processus, les jeunes, forts de leurs connaissances, de leur capacité d’adaptation rapide aux technologies et de leur esprit d’innovation, s’affirment comme une force pionnière. Qu’il s’agisse d’accompagner les citoyens dans l’accès aux services numériques, de diffuser les compétences digitales au sein de la communauté ou de promouvoir l’entrepreneuriat innovant, la jeunesse vietnamienne contribue activement à ancrer la transformation numérique dans la vie quotidienne.

Tout au long de l’histoire révolutionnaire du Vietnam, les jeunes ont toujours constitué une force d’avant-garde, à l’initiative dans les missions nouvelles et les domaines les plus difficiles. Des mouvements "Trois prêts" et "Cinq volontariats" durant les années de lutte pour l’indépendance aux initiatives "Jeunes entrepreneurs" et "Jeunesse créative" à l’époque du Renouveau, l’esprit pionnier de la jeunesse a constamment été un levier majeur du développement national.

À l’ère numérique, cet esprit d’engagement se déploie sur un nouveau "front" : celui de la transformation numérique. Celle-ci ne se limite pas à l’application des technologies de l’information dans la gestion, la production ou la vie quotidienne, mais implique une mutation globale des modes de fonctionnement de la société sur la base des technologies numériques. Elle requiert ainsi des ressources humaines qualifiées, capables de s’adapter rapidement aux innovations technologiques et prêtes à renouveler leurs modes de pensée - des atouts caractéristiques de la jeunesse.

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Ces dernières années, de nombreuses orientations et politiques majeures du Parti et de l’État ont mis en avant le rôle des jeunes dans ce processus. Le développement des ressources humaines numériques, la construction d’une société numérique et la promotion de l’innovation sont étroitement liés à la valorisation de la jeunesse. Les programmes d’action de l’Union de la jeunesse identifient également la transformation numérique comme un axe prioritaire, visant à former une génération de "jeunes numériques", compétents, créatifs et responsables dans l’environnement digital.

Les "chemises bleues" sur le front numérique

L’engagement des jeunes dans la transformation numérique se traduit concrètement sur le terrain. Ces dernières années, dans de nombreuses localités, des équipes de volontaires ont directement aidé les habitants à accéder aux services numériques et à se familiariser progressivement avec l’environnement digital.

Parmi les initiatives emblématiques figure le modèle des "groupes communautaires de technologie numérique". Déployé au niveau des villages, quartiers et zones résidentielles, ce modèle mobilise les ressources locales pour accompagner les citoyens, les commerçants et les petites unités de production dans l’utilisation des technologies et des plateformes numériques. Il vise à former des "citoyens numériques" et à promouvoir la transformation numérique à l’échelle locale, tout en constituant un maillon essentiel du développement de l’administration, de l’économie et de la société numériques. Il contribue également à atteindre des objectifs stratégiques, notamment l’élévation du niveau de compétences numériques de la population.

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Au sein de ces groupes, les jeunes jouent un rôle central, guidant les habitants dans l’installation et l’utilisation d’applications telles que l’identification électronique, les services publics en ligne ou encore les plateformes de paiement et de commerce électronique.

Ce modèle est aujourd’hui largement déployé à travers le pays. Dans de nombreuses régions, les jeunes participent également à la mise en ligne de produits agricoles et de spécialités locales sur les plateformes de commerce électronique. Grâce à leur accompagnement, de nombreux agriculteurs et petites entreprises ont pu promouvoir leurs produits, élargir leurs débouchés et accroître la valeur de leurs marchandises.

Parallèlement, les jeunes se distinguent dans l’innovation et l’entrepreneuriat technologique. De nombreux projets portés par la jeunesse mobilisent les technologies numériques pour répondre à des enjeux sociétaux, qu’il s’agisse de plateformes de commerce électronique, de technologies éducatives, agricoles ou encore de solutions de gestion et de services numériques. Cette dynamique contribue à structurer un écosystème d’innovation en pleine expansion.

Les organisations de jeunesse, quant à elles, intègrent activement les technologies numériques dans leur fonctionnement, à travers la numérisation des données, l’organisation d’activités en ligne et le déploiement de campagnes de communication digitale, renforçant ainsi leur capacité à mobiliser et à connecter les jeunes.

Stimuler l’engagement des "jeunes numériques"

La transformation numérique est un processus de long terme qui requiert la participation de l’ensemble de la société. Dans ce cadre, les jeunes ne doivent pas seulement en être les bénéficiaires, mais aussi des acteurs créatifs et des moteurs du changement.

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Pour renforcer leur rôle, il est essentiel de développer leurs compétences numériques tout en créant un environnement favorable à l’innovation. Les programmes de soutien à l’entrepreneuriat, les concours d’idées technologiques et les projets de recherche appliquée impliquant les jeunes contribuent à nourrir leur créativité et leur engagement.

L’Union de la jeunesse, en tant qu’espace de formation et d’épanouissement, doit poursuivre le renouvellement de ses modes d’action en lien avec les objectifs nationaux de transformation numérique. Le développement de modèles de volontariat numérique, de formations aux compétences digitales et de projets portés par les jeunes dans ce domaine permettra de renforcer leur implication directe dans le développement du pays.

Chaque étape du développement national confie de nouvelles missions à la jeunesse. À l’ère numérique, la transformation numérique constitue l’un des domaines où s’exprime le plus clairement cet esprit pionnier. Grâce à leurs compétences, leur dynamisme et leur aspiration à innover, les jeunes Vietnamiens contribuent à diffuser les usages numériques, à promouvoir l’innovation et à impulser une nouvelle dynamique au développement du pays, dans la construction d’un gouvernement, d’une économie et d’une société numériques.

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