Système de santé intelligent : stratégie numérique de Hô Chi Minh-Ville

En adoptant une approche fondée sur les soins de santé de proximité, centrée sur les citoyens et appuyée sur les données et les technologies comme piliers, le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville vise à approfondir la transformation numérique afin de mieux répondre aux besoins de la population.

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L’année 2025 marque une étape particulièrement importante, alors que le pays engage une réorganisation majeure de son appareil administratif, en passant à un modèle de gouvernance à deux niveaux, accompagné de nombreuses mutations structurantes. Dans cette nouvelle ère, le secteur de la santé joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la mission de protection et d’amélioration de la santé de la population.

Sur la base des orientations de l’Assemblée nationale et du gouvernement en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, le ministère de la Santé identifie l’application des sciences et des technologies ainsi que du numérique dans les activités courantes du secteur comme une mission prioritaire et urgente, nécessitant une mise en œuvre proactive, déterminée et une coordination étroite de l’ensemble des unités, du niveau central au niveau local.

Dans ce contexte, le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville a fortement accéléré la transformation numérique, visant à construire un système de santé moderne et intelligent, au service efficace de la population, et à obtenir en peu de temps des avancées remarquables.

Le Professeur agrégé - Docteur Nguyên Anh Dung, directeur adjoint du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, distingué du titre de "Médecin du Peuple", a accordé au journal Dân Tri une interview sur ce sujet.

Le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville a déployé de nombreux efforts en matière de transformation numérique, en vue de construire un système de santé intelligent. Pourriez-vous nous indiquer les avantages ainsi que les difficultés et défis rencontrés dans la mise en œuvre de ces activités ?

Dans la mise en œuvre de la transformation numérique en vue de bâtir un système de santé intelligent, le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville dispose de nombreux atouts fondamentaux. Tout d’abord, il faut souligner l’attention constante et les orientations étroites du ministère de la Santé, du Comité du Parti et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. De nombreuses orientations, programmes d’action et plans d’envergure ont été adoptés, établissant un cadre juridique et une orientation globale cohérente pour l’ensemble du secteur.

En particulier, la ville a approuvé le projet "Santé intelligente pour la période 2021-2025, avec une vision à l’horizon 2030", qui constitue une référence stratégique essentielle pour permettre au système de santé de déployer de manière synchronisée les missions de transformation numérique, depuis les infrastructures et les bases de données jusqu’aux applications destinées aux citoyens.

Le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville a très tôt identifié la transformation numérique comme une mission stratégique, en plaçant la population au centre. Dans cet esprit, nous avons mis en œuvre de manière coordonnée plusieurs initiatives, telles que le dossier médical électronique, le dossier de santé électronique, la constitution de bases de données de santé, les activités de soins et d’exercice médical, ainsi que l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans le diagnostic, le traitement, la gestion des épidémies et la réforme administrative.

La prise de conscience des équipes dirigeantes et du personnel de santé quant au rôle de la transformation numérique ne cesse de s’accroître ; de nombreux modèles et solutions innovants ont été expérimentés avec succès puis étendus, constituant une base essentielle pour le développement d’un système de santé intelligent.

Cependant, la mise en œuvre se heurte encore à de nombreux défis. Les infrastructures informatiques restent hétérogènes entre les différents niveaux et établissements de santé ; certains logiciels et systèmes sont obsolètes et ne reposent pas sur des normes communes, ce qui entrave l’interopérabilité et l’exploitation des données. Par ailleurs, les ressources humaines spécialisées en technologies de l’information appliquées à la santé restent limitées, alors même que les exigences en matière de gouvernance des données, de sécurité et de cybersécurité sont de plus en plus élevées.

En outre, les mécanismes de financement de la transformation numérique peinent encore à suivre les exigences de la pratique. Les habitudes de travail traditionnelles d’une partie du personnel de santé, ainsi que le niveau de préparation d’une partie de la population à l’utilisation des services de santé numériques, constituent également des obstacles. Cela conduit de nombreux établissements de santé à maintenir, pendant une certaine période, un fonctionnement parallèle entre dossiers numériques et dossiers papier.

Face aux difficultés et défis évoqués, comment le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville et ses unités rattachées ont-ils surmonté les obstacles pour mettre en œuvre une transformation numérique globale et vigoureuse ? Pourriez-vous partager les résultats concrets obtenus ?

Face aux défis de la transformation numérique, le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville a défini comme principe de mise en œuvre une action résolue, coordonnée et ciblée, fondée sur des priorités claires, avec comme critères d’évaluation des résultats concrets et leur capacité de réplication. La transformation numérique est identifiée comme l’un des programmes d’action majeurs du Bureau du Parti du Service de la santé pour la période 2021-2025, et a été concrétisée par des résolutions et des plans spécialisés.

En particulier, le rôle exemplaire, la direction directe, créative et déterminée du directeur du Service de la santé ont permis d’assurer une unité de vision et d’action au sein de l’ensemble du secteur, facilitant ainsi la mobilisation et la coordination efficaces des ressources pour la transformation numérique.

Un premier résultat notable est la mise en œuvre du dossier médical électronique. Conformément à la directive N°07 du Premier ministre, à ce jour, 163 des 164 hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville ont déployé le dossier médical électronique, soit un taux de 99,4%.

Parmi eux, environ 64% des hôpitaux publics et 65 % des hôpitaux privés l’ont mis en œuvre à l’échelle de l’ensemble de l’établissement. Il s’agit d’une avancée majeure, témoignant de la détermination et du fort consensus de l’ensemble du système, tout en constituant un socle important pour la mise en place d’un entrepôt de données de santé à grande échelle et pour évoluer vers le modèle d’hôpital sans papier.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville a étendu et normalisé les bases de données spécialisées au service de la gestion et de la prise en charge de la santé de la population. À ce jour, les données relatives aux examens de santé des élèves ont été mises à jour pour près de 1,9 million d’élèves ; celles concernant les personnes âgées couvrent plus de 600.000 personnes. Les plateformes de gestion de la santé communautaire ont été enrichies de tableaux de bord analytiques (dashboards), permettant une détection précoce des risques et soutenant le pilotage ainsi que l’élaboration de politiques de santé fondées sur les données.

Un autre point saillant concerne l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans la gestion publique du secteur de la santé. Hô Chi Minh-Ville est une localité pionnière dans le déploiement d’une plateforme d’IA permettant de surveiller, détecter et alerter sur les publicités de services de santé présentant des signes d’infraction dans l’espace numérique. Cette plateforme permet également de collecter automatiquement et de comparer les données relatives à l’exercice des professions de santé, analyse et classe les informations, apportant ainsi un soutien efficace aux missions de contrôle, de supervision, de protection des droits et de la santé des citoyens.

Parallèlement, la transformation numérique dans la réforme administrative et la transparence de l’information continue d’être renforcée. Le système de consultation des informations sur l’exercice des professions médicales et pharmaceutiques a été étendu, avec l’intégration des données relatives aux autorisations d’exercice et aux autorisations d’activité. La base de données relative à la déclaration des tarifs des services d’examen et de soins médicaux a également été élargie, contribuant à accroître la transparence et la publicité de l’information.

En particulier, le Service de la santé a récemment déployé un tableau de bord dédié à la réception et au suivi du traitement des signalements des citoyens dans le domaine de la santé. L’ensemble du processus - de la réception à la classification, au traitement et à la réponse - a été numérisé, renforçant la transparence et la redevabilité, tout en constituant une source de données utile pour l’amélioration de la qualité des services.

Il convient de souligner qu’en adoptant une approche à la fois structurée et flexible, fondée sur des résultats concrets générant un effet d’entraînement, le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville a su surmonter les difficultés initiales et obtenir, en 2025, des résultats tangibles et durables en matière de transformation numérique, posant ainsi une base solide pour la mise en œuvre des priorités dans les années à venir.

Quels bénéfices concrets ces résultats ont-ils apportés aux établissements de santé et à la population ?

Les résultats obtenus dans la transformation numérique ont apporté des bénéfices concrets et visibles tant aux établissements de santé qu’à la population, conformément à une approche centrée sur le citoyen.

Pour les établissements de santé, le déploiement coordonné du dossier médical électronique et des systèmes d’information permet de standardiser les processus professionnels, de réduire considérablement l’usage des dossiers papier, d’économiser du temps et des coûts de fonctionnement, tout en améliorant l’efficacité de la gestion. Les données de santé, une fois numérisées et interconnectées, permettent aux médecins d’accéder à l’ensemble des informations des patients, facilitant une prise de décision plus précise, limitant la redondance des examens et posant les bases de l’application de l’IA dans le diagnostic, le traitement et la gestion hospitalière.

Les outils de gestion, les tableaux de bord de pilotage ainsi que les bases de données partagées permettent aux responsables de suivre les activités en temps réel, de renforcer le suivi de la qualité des services et d’identifier rapidement les goulets d’étranglement afin d’y remédier. Par ailleurs, la connexion et le partage de données avec l’assurance sociale contribuent à une gestion plus rigoureuse des activités de soins ainsi que de l’utilisation du fonds d’assurance maladie.

Pour les citoyens, la transformation numérique améliore directement l’expérience de soins : ils peuvent s’inscrire aux consultations, prendre rendez-vous, consulter les informations relatives à l’exercice des professions médicales et pharmaceutiques, accéder à leur dossier de santé électronique, réduire les temps d’attente et renforcer la sécurité ainsi que la transparence dans l’utilisation des services.

La constitution de bases de données relatives aux examens de santé des élèves et des personnes âgées permet au secteur de la santé de passer d’une approche passive à une approche proactive, en identifiant précocement les risques de maladie et en élaborant des programmes d’intervention adaptés à chaque groupe cible. Grâce aux systèmes de signalement et de retour en ligne ainsi qu’aux tableaux de bord de suivi de la satisfaction, le secteur de la santé dispose d’outils supplémentaires pour être à l’écoute des citoyens, ajuster rapidement et améliorer la qualité des services.

En particulier, l’application de l’intelligence artificielle dans la surveillance des publicités médicales sur l’espace numérique contribue à protéger la population contre les informations erronées, à renforcer l’efficacité de la gestion publique et à consolider la confiance de la société envers les autorités sanitaires.

On peut affirmer que la transformation numérique non seulement améliore la qualité de fonctionnement du système de santé et l’efficacité de la gestion du fonds d’assurance maladie, mais apporte surtout des bénéfices concrets et mesurables à la population, contribuant progressivement à l’émergence d’un modèle de santé intelligent, moderne, à dimension humaine et durable à l’échelle de la ville.

L’une des initiatives emblématiques de la transformation numérique dans le secteur de la santé est la mise en place du système de dossier médical électronique (EMR) dans les hôpitaux. Pourriez-vous préciser à quel stade se situe le déploiement du dossier médical électronique à Hô Chi Minh-Ville ? Est-il déjà interopérable avec les établissements de santé d’autres provinces du Sud, et est-il appelé à être étendu à l’échelle nationale ?

Il convient de souligner que le déploiement du dossier médical électronique (EMR) à Hô Chi Minh-Ville est entré dans une phase d’achèvement en termes de couverture et se concentre désormais sur l’interopérabilité et l’exploitation des données.

Conformément à la directive N°07 du Premier ministre, la ville compte à ce jour 163 hôpitaux sur 164 ayant mis en œuvre le dossier médical électronique, soit un taux supérieur à 99%. La majorité des hôpitaux de dernier recours et des établissements spécialisés ont déployé ce système à l’échelle de l’ensemble de l’hôpital, remplaçant en grande partie les dossiers papier. Il s’agit d’un résultat particulièrement important, notamment dans le contexte d’un système de santé vaste et complexe, où Hô Chi Minh-Ville joue un rôle central de pilotage et d’orientation du réseau de santé pour la région Sud.

S’agissant de l’interopérabilité des données, les systèmes EMR de la ville sont désormais interconnectés avec le système de contrôle de l’assurance maladie, ainsi qu’avec les plateformes partagées de la ville, et sont progressivement normalisés conformément aux réglementations et aux normes techniques du ministère de la Santé.

À travers les activités d’appui technique, de télé-expertise, de formation et de transfert de technologies, les données de santé numériques commencent à être exploitées pour soutenir la coopération médicale entre les hôpitaux de référence de la ville et les établissements de santé des provinces du Sud, même si l’interopérabilité complète et continue des dossiers médicaux électroniques entre les localités reste en cours de finalisation.

Dans les années à venir, le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville considère l’interopérabilité des dossiers médicaux électroniques comme une étape de développement incontournable, non seulement à l’échelle de la ville, mais également en vue d’une interconnexion régionale et nationale.

Sur la base des nouvelles réglementations du ministère de la Santé et des orientations relatives à la mise en place d’un entrepôt de données partagé du secteur, la ville s’attache à normaliser les données, à unifier l’architecture des systèmes et à garantir la sécurité ainsi que la confidentialité des informations. Ces efforts constituent le socle permettant de connecter progressivement et de partager les données des dossiers médicaux électroniques entre les établissements de santé aux niveaux régional et national, contribuant ainsi à améliorer la qualité des soins, l’efficacité de la coordination du réseau de santé et la continuité de la prise en charge des patients.

Depuis le 1er juillet 2025, Hô Chi Minh-Ville comme les autres localités est passée à un modèle d’administration locale à deux niveaux. Le système de soins de santé de base/soins de santé primaires joue un rôle particulièrement important. Du point de vue de la transformation numérique, comment le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville a-t-il construit, consolidé et développé le système de soins de santé primaires ? Quelles seront les priorités pour l’année 2026 ?

Du point de vue de la transformation numérique, le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville considère les soins de santé primaires comme le socle du système de santé, notamment dans le contexte où la ville et l’ensemble du pays sont passés à un modèle de gouvernance à deux niveaux depuis le 1er juillet.

Par conséquent, l’approche de la transformation numérique ne peut reposer sur des investissements dispersés ; elle privilégie l’équipement des structures de soins de proximité en outils numériques concrets, permettant aux postes de santé de remplir efficacement leur rôle en matière de soins de santé primaires, de gestion de la santé de la population et de prévention précoce au sein des communautés.

Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a développé et renforcé le système de soins de santé primaires sur la base des données et des technologies numériques : déploiement de plateformes de gestion de la santé communautaire; constitution de bases de données relatives aux examens de santé des élèves et des personnes âgées, associées au dossier de santé électronique; déploiement d’applications telles que l’intelligence artificielle, la télémédecine (téléhealth) et la télé-expertise au niveau des soins de santé primaires, contribuant à améliorer la qualité des services médicaux au sein des communautés locales.

Les activités de gestion, de rapport et de supervision du système de soins de santé primaires sont progressivement numérisées, réduisant la charge administrative et permettant au personnel de santé de consacrer davantage de temps aux activités professionnelles et au service des patients.

En 2026, le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville considère que la transformation numérique demeure une mission transversale et fondamentale, étroitement liée à l’amélioration de la qualité des soins de santé pour la population, au renforcement des soins de santé primaires et à la construction d’un système de santé intelligent.

Parmi les orientations prioritaires figurent : la construction et l’exploitation efficace de l’Entrepôt de données de santé de Hô Chi Minh-Ville ; l’achèvement du système de gestion et de prise en charge de la santé de la population, en lien avec le dossier de santé électronique, avec une transition vers un modèle de soins proactifs, axé sur la prévention précoce et la gestion des maladies chroniques au niveau des soins de proximité ; la poursuite du déploiement du dossier médical électronique dans une optique zéro papier, avec la normalisation des données et des processus afin de garantir l’interconnexion entre les différents niveaux du système et de progresser vers une interopérabilité à l’échelle nationale.

Le secteur renforcera également l’application de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies numériques dans la santé préventive, la surveillance épidémiologique et des publicités médicales, ainsi que dans l’appui au diagnostic, au traitement et à la gestion hospitalière. Le secteur déploiera de manière coordonnée la transformation numérique dans l’ensemble de ses unités, à travers des plateformes concrètes telles que : un tableau de bord de réception et de traitement des plaintes et signalements des citoyens; un système de gestion de la recherche scientifique et des initiatives d’amélioration; un entrepôt de données ainsi que la numérisation des référentiels de protocoles de traitement; la publication des tarifs des services techniques sur le Portail de consultation des services médicaux; ainsi que le respect des obligations d’enregistrement de l’exercice professionnel et la mise à jour des données du personnel sur le logiciel de gestion des ressources humaines du Département de la santé.

Parallèlement, le secteur renforcera les investissements dans les infrastructures numériques, garantira la sécurité et la cybersécurité de l’information, et développera les ressources humaines numériques, notamment au niveau des soins de santé primaires.

À travers les missions et plans mentionnés ci-dessus, en adoptant une approche qui place la santé de base comme fondement, la population au centre, et les données et les technologies comme piliers, le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville vise à faire pénétrer la transformation numérique en profondeur. Cela permettra de bâtir un système de soins de santé primaires solide, proactif et intelligent, en adéquation avec le modèle d’administration à deux niveaux, et de mieux servir la population en 2026 et les années à venir.

Nous vous remercions pour ces précieux éclairages.

Dân Tri - QC/CVN