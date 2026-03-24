Robots autonomes en milieu radioactif : le Vietnam en maîtrise la technologie

Le robot, conçu par une équipe de scientifiques vietnamiens, est capable de se déplacer de manière autonome. Il est équipé d’un bras manipulateur, peut mesurer les niveaux de rayonnement et aider à réaliser des opérations techniques dans un environnement nucléaire.

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Photo : VNA/CVN

Application des technologies les plus récentes

Selon l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, des scientifiques de l’Institut de physique (relevant de l’Académie) ont récemment mené à bien le projet intitulé "Recherche et développement d’un robot autonome intelligent utilisant différentes technologies de capteurs et des plateformes IoT et IA, orienté vers des applications de surveillance des environnements radioactifs".

D’après les experts, dans le monde, les robots utilisés dans le domaine nucléaire sont étudiés et déployés depuis assez longtemps, principalement pour des missions telles que la mesure de la radioactivité, l’observation sur site ou l’exécution de certaines tâches simples et répétitives.

Cependant, la plupart de ces systèmes restent fortement dépendants du contrôle à distance et ne remplissent généralement que des fonctions isolées, ce qui limite leur efficacité, notamment dans des situations d’urgence ou dans des environnements incertains nécessitant autonomie, rapidité de réaction et flexibilité.

Dans le cadre de ce projet, l’équipe de recherche a conçu et développé un système robotique autonome intégrant un bras manipulateur, équipé de manière synchronisée de divers capteurs modernes tels que le LiDAR, des caméras 2D-3D, une unité de mesure inertielle (IMU), ainsi que des détecteurs de rayonnement. Doté d’un bras collaboratif à 6 degrés de liberté et d’algorithmes d’intelligence artificielle, ce robot est capable non seulement de se déplacer et d’effectuer des mesures, mais aussi d’assister dans des opérations techniques en environnement radioactif.

Selon l’équipe de recherche, la particularité de ce système robotique ne réside pas seulement dans sa capacité de déplacement ou de mesure, mais dans le fait que les données collectées sont traitées de manière intégrée afin de construire simultanément une carte de l’espace et une carte de la distribution du rayonnement en temps réel.

Basé sur des algorithmes SLAM, le robot est capable de se localiser de manière autonome, de "reconstruire" son environnement de travail et d’associer les informations de rayonnement à chaque position spécifique sur la carte. Grâce à cela, l’opérateur peut rapidement identifier les zones à forte radioactivité, déterminer les zones sûres et suivre l’évolution de l’environnement pendant le fonctionnement du robot.

Cette approche permet non seulement de surmonter les limites des recherches précédentes, mais ouvre également un fort potentiel d’applications pratiques dans les installations nucléaires, la médecine nucléaire et la gestion des incidents radiologiques.

Intervention dans des situations d’urgence

Les essais du robot dans des unités telles que l’Institut de recherche nucléaire de Đà Lạt, le Centre d’irradiation de Hanoï et des établissements de médecine nucléaire montrent que le système fonctionne de manière stable, qu’il est capable de construire des cartes de rayonnement intuitives et de se localiser avec précision dans des espaces vastes et encombrés.

Selon le Dr. Ngô Mạnh Tiến, responsable du projet, les résultats obtenus ne constituent qu’un premier pas, mais ils ouvrent déjà de nombreuses perspectives d’applications concrètes.

Dans les centrales nucléaires, les laboratoires et les centres de recherche nucléaire, les robots autonomes équipés de bras manipulateurs peuvent remplacer les humains pour effectuer des tâches d’inspection, de surveillance et de manipulation dans des zones radioactives, réduisant ainsi de manière significative l’exposition aux rayonnements dangereux tels que les particules alpha, bêta et gamma.

En outre, ces robots peuvent également assurer la cartographie des radiations, l’inspection et la délimitation des zones à forte radioactivité, au service de la gestion, du transport et du traitement des sources radioactives.

Photo : ST/CVN

Dans des situations d’urgence, le système robotique peut intervenir pour isoler la source, assister à la décontamination ou transporter des matériaux contaminés vers des zones sûres, contribuant ainsi à réduire les risques pour les êtres humains et l’environnement.

Dans les domaines industriel et médical, le potentiel d’application de ces robots est également très évident. Ils peuvent participer à l’installation et à l’exploitation de sources radioactives utilisées pour les mesures industrielles, ainsi qu’à l’assistance au fractionnement des doses en radiologie dans des techniques d’imagerie modernes telles que la SPECT ou la PET-CT, où des exigences élevées en matière de précision et de sécurité radiologique sont indispensables. Dans les zones de radiothérapie, les robots peuvent également soutenir les patients et le personnel médical dans de nombreuses tâches.

En particulier, la maîtrise de cette technologie au niveau national permet non seulement de réduire les coûts par rapport aux systèmes importés, mais aussi de renforcer l’autonomie scientifique et technologique du pays.

Cependant, selon l’équipe de recherche, ces produits n’en sont encore qu’à un stade préliminaire. À l’avenir, les systèmes robotiques devront être davantage perfectionnés afin de corriger les limites identifiées lors des essais. Les recherches se concentreront notamment sur l’optimisation des solutions de blindage contre les radiations, ainsi que sur la conception de boîtiers et d’enveloppes de protection adaptés aux environnements à forte dose.

Parallèlement, les systèmes d’entraînement, les mécanismes et la conception globale des robots continueront d’être améliorés afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque environnement de travail et de chaque application.

En outre, l’équipe poursuit le développement de solutions de communication efficaces dans les zones isolées, caractérisées par de fortes interférences dues aux radiations, tout en intégrant davantage l’intelligence artificielle pour améliorer le niveau d’autonomie et la capacité de coordination entre plusieurs robots dans des scénarios nécessitant le déploiement simultané de plusieurs systèmes.

Phuong Mai/CVN