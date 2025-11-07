Le Premier ministre exhorte à accélérer l'innovation et la transformation numérique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a a signé la directive N°33 afin de renforcer l'exécution des tâches définies par la Résolution 71 du 1ᵉʳ avril 2025 du gouvernement.

Photo : VNA/CVN

Selon la directive, sous la direction énergique du gouvernement, du Premier ministre et avec l'implication de l'ensemble du système politique, le développement de la science, de la technologie, de l'innovation, de la transformation numérique nationale, de la réforme administrative ainsi que la mise en œuvre du Projet 06 ont récemment enregistré des résultats initiaux importants et positifs. Ces avancées ont contribué au développement socio-économique du pays et ont été reconnues par la communauté internationale.

Cependant, au 28 octobre 2025, 51 missions n'ont pas encore été achevées dans les délais prévus, entraînant des retards importants dans plusieurs secteurs clés. Le taux de réalisation des services publics en ligne n'atteint que 39,98%, bien en deçà de l'objectif fixé de 80% pour 2025.

De plus, la qualité des bases de données nationales et spécialisées n'est pas garantie, ce qui entrave la connexion et le partage des informations, et oblige les citoyens à fournir des documents de manière répétée. Les problèmes de cybersécurité et le manque de ressources humaines spécialisées pour la surveillance sont également soulignés.

En sa qualité de chef du Comité directeur central pour le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, le Premier ministre a exigé une détermination accrue et des actions plus énergiques. Il a appelé à considérer ce développement comme une mission politique centrale et urgente.

Les chefs de ministères et des comités populaires sont tenus d'assumer l'entière responsabilité du calendrier et de la qualité des tâches relevant de leur domaine.

Les agences doivent concentrer au maximum leurs ressources pour régler définitivement les 51 tâches en retard et les autres missions de fin d'année. Le Premier ministre a exigé un suivi quotidien des progrès via le Système d'information de surveillance (http://nq57.vn).

Le Premier ministre a chargé le ministère de la Police d'accélérer le Projet 06 et de faire en sorte que VNeID devienne le compte unique pour tous les services publics en ligne.

Le ministère de l'Intérieur est responsable de diriger et se coordonner avec les organismes compétents dans la mise en œuvre des réformes administratives. Et le ministère des Sciences et des Technologies doit accélérer et évaluer la mise en œuvre effective de cette directive.

VNA/CVN