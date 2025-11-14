Financement d'urgence alloué aux localités sinistrées

>> Hô Chi Minh-Ville au chevet du Nord et du Centre frappés par les catastrophes
|Inondations à Huê (Centre), le 29 octobre.
|Photo : Nguyên Phong/CVN
Le financement permettra aux quatre localités de renforcer leurs ressources pour le logement des sinistrés, la réinstallation des populations dans les zones à haut risque de catastrophe et la remise en état des infrastructures essentielles telles que les écoles, les centres de santé, les routes et les ouvrages d'irrigation.
Conformément à la décision N° 2485/QD-TTg du Premier ministre, en date du 14 novembre, la ville de Huê recevra 100 milliards de dôngs, la province de Quang Ngai 100 milliards, la province de Gia Lai 300 milliards et la province de Dak Lak 200 milliards.
Les comités populaires provinciaux et municipaux sont chargés d'équilibrer proactivement leurs budgets locaux et, avec le soutien du gouvernement central et d'autres sources de financement légitimes, de mettre en œuvre les mesures urgentes visant à remédier aux conséquences de la catastrophe, conformément à la réglementation.
VNA/CVN