Financement d'urgence alloué aux localités sinistrées

Le gouvernement allouera 700 milliards de dôngs (25,5 millions de dollars) provenant du fonds de réserve du budget central 2025 à la ville de Huê et aux provinces de Quang Ngai, Gia Lai et Dak Lak afin de soutenir les efforts de reconstruction après la catastrophe.

Photo : Nguyên Phong/CVN

Le financement permettra aux quatre localités de renforcer leurs ressources pour le logement des sinistrés, la réinstallation des populations dans les zones à haut risque de catastrophe et la remise en état des infrastructures essentielles telles que les écoles, les centres de santé, les routes et les ouvrages d'irrigation.

Conformément à la décision N° 2485/QD-TTg du Premier ministre, en date du 14 novembre, la ville de Huê recevra 100 milliards de dôngs, la province de Quang Ngai 100 milliards, la province de Gia Lai 300 milliards et la province de Dak Lak 200 milliards.

Les comités populaires provinciaux et municipaux sont chargés d'équilibrer proactivement leurs budgets locaux et, avec le soutien du gouvernement central et d'autres sources de financement légitimes, de mettre en œuvre les mesures urgentes visant à remédier aux conséquences de la catastrophe, conformément à la réglementation.

VNA/CVN