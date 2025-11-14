Mekong Quilts : l’artisanat au service de l’autonomie et de la transformation sociale

Fondé en 2001 par Madame Thanh Truong, Mekong Quilts est né d’une ambition à la fois simple et profonde : offrir un emploi digne aux femmes rurales du Vietnam, leur permettant de travailler près de leur domicile tout en restant auprès de leurs enfants. À l’origine nommé Vietnam Quilts, le projet s’est ensuite étendu au Cambodge, dans la province de Svay Rieng, pour devenir Mekong Quilts.

Avant la pandémie de COVID-19, l’entreprise comptait sept boutiques situées dans des emplacements stratégiques, attirant principalement une clientèle touristique. Elle employait alors jusqu’à 300 quilteuses, organisées en 20 groupes dirigés par des femmes cheffes d’équipe. Ces responsables, véritables cheffes de petites entreprises, répartissaient le travail et garantissaient la qualité des produits. Chaque mois, elles se rendaient à Hô Chi Minh-Ville pour livrer leurs créations, passer un contrôle qualité rigoureux et recevoir de nouvelles commandes.

Malgré les défis de la pandémie, Mekong Quilts a su rebondir et a rouvert deux boutiques - l’une à Hô Chi Minh-Ville et l’autre à Hanoï. Aujourd’hui, l’entreprise emploie plus de 100 quilteuses et reverse l’intégralité de ses bénéfices à des bourses d’études pour les enfants les plus défavorisés du Delta du Mékong.

Devenir quilteuse : un nouveau départ

Dans les zones rurales du Vietnam et du Cambodge, Mekong Quilts offre aux femmes une opportunité unique : maîtriser l’art du patchwork et de la couture tout en acquérant une autonomie financière et une reconnaissance sociale. Leur parcours débute souvent par une recommandation d’une artisane ou d’un leader communautaire. Les femmes, déjà familiarisées avec la couture pour la plupart, suivent une formation pratique qui les amène à réaliser des pièces de plus en plus élaborées.

Madame Huong, l’une des artisanes les plus expérimentées, témoigne : "Grâce aux recommandations des femmes de mon village, j’ai découvert le groupe de Mekong Quilts à Long My. Avec mes compétences de base, j’ai rapidement progressé en apprenant des membres plus expérimentés".

La formation ne se limite pas aux techniques de patchwork. Mekong Quilts propose également des ateliers sur la santé, l’égalité des genres et la gestion financière, des compétences essentielles pour le développement personnel et professionnel.

Madame Ut, une autre artisane, souligne : "Les sessions de formation de Mekong Quilts m’ont apporté des connaissances pratiques sur les nouveaux designs, renforçant mes compétences et ma confiance en moi".

Des conditions de travail flexibles et émancipatrices

L’un des atouts majeurs de Mekong Quilts réside dans la flexibilité. Dans les zones rurales, de nombreuses femmes, notamment les mères célibataires, doivent souvent quitter leur foyer pour trouver du travail en ville, laissant leurs enfants aux grands-parents. Grâce à Mekong Quilts, elles peuvent travailler depuis chez elles après leur formation, conciliant ainsi revenu stable et responsabilités familiales.

Mme Đào, membre de longue date, partage son expérience : "Ce travail m’a apporté une immense joie, car il est flexible et me permet d’équilibrer vie professionnelle et vie familiale. Je peux accompagner mes enfants à l’école, gérer les tâches ménagères et gagner un revenu stable".

Avec le temps, certaines quilteuses atteignent un niveau de compétence leur permettant de gagner jusqu’à 400 dollars par mois, un revenu significatif dans ces régions rurales. Mme Ut, par exemple, est passée de simple quilteuse à responsable d’un groupe de 14 artisanes, devenant ainsi une mentore pour d’autres femmes.

Des vies transformées

Les histoires des artisanes de Mekong Quilts sont marquées par la résilience et l’émancipation. Mme Lan, l’une des membres les plus anciennes, a surmonté des épreuves difficiles après la mort de son mari, qui l’a laissée veuve avec quatre enfants. Grâce à son travail acharné et au soutien de Mekong Quilts, elle a non seulement maîtrisé l’art du patchwork, mais est aussi devenue responsable d’une équipe.

Tuyền, quant à elle, supervise aujourd’hui la qualité des produits les plus complexes de Mekong Quilts. Pour elle, ce métier est bien plus qu’un simple emploi : "Nous aimons notre travail. C’est notre vie. Nous espérons que l’esprit et l’amour du patchwork rapprochent les gens de notre culture et de notre art".

Un avenir prometteur

Mekong Quilts est aujourd’hui dirigée par Mme Hô Tiêu Đan, designer de formation, qui a également une longue expérience au sein de l’organisation. Mekong Quilts est vraiment une entreprise de femmes pour les femmes ! Elle souhaite étendre l’impact du projet en offrant davantage d’opportunités aux femmes pour apprendre, progresser et s’émanciper.

En préservant l’art traditionnel du patchwork, l’entreprise contribue à autonomiser les femmes, à améliorer leurs conditions de vie et à renforcer leur rôle dans la société.

Pour soutenir Mekong Quilts, il est possible d’acheter leurs produits artisanaux, chacun étant le fruit d’un travail minutieux. Des événements comme "Rencontre avec les quilteuses", organisés à Hô Chi Minh-Ville, permettent de découvrir leur savoir-faire et d’échanger avec elles.

Mekong Quilts propose également des promenades à vélo. Ces balades, appelées "Mekong Bikes", rencontrent un succès croissant. Elles permettent aux visiteurs de rencontrer les villageois et de se familiariser avec des activités de développement participatif, durables et à bas coût.

Un partenariat prometteur : Mekong Quilts et KOTO

En 2025, Mekong Quilts et KOTO ont uni leurs forces pour élargir leur impact social. Les produits de Mekong Quilts sont désormais disponibles au Sofitel Saigon Plaza à Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’au restaurant KOTO à Hanoï (35 Văn Miếu). Cette collaboration permet de toucher un public plus large et de renforcer la visibilité des deux entreprises sociales.

Deux modèles d’impact social

Mekong Quilts et KOTO illustrent comment l’artisanat et la formation professionnelle peuvent transformer des vies. En offrant des emplois durables, des compétences valorisantes et un accompagnement global, ces deux initiatives démontrent qu’il est possible de lutter contre la pauvreté tout en préservant la culture, et en renforçant l’autonomie des individus.

Leur succès repose sur une vision à long terme, une approche communautaire et une volonté de transmission. En soutenant ces projets, chacun peut contribuer à construire un avenir meilleur pour les femmes et les jeunes défavorisés d’Asie du Sud-Est.

KOTO : Former les jeunes défavorisés pour un avenir meilleur

KOTO, acronyme de "Know One, Teach One" ("Apprends à quelqu’un, transmets à un autre"), est une entreprise sociale pionnière au Vietnam. Fondée par Jimmy Pham, un Vietnamo-Australien, KOTO est née d’une rencontre marquante en 1996, lorsque Jimmy a croisé des enfants des rues à Saigon. Touché par leur désir d’acquérir des compétences pour trouver un emploi stable, il a décidé de créer une structure pour les former et les accompagner.

Depuis, KOTO offre un programme de formation en hôtellerie-restauration de deux ans, combinant compétences professionnelles et développement personnel. Les diplômés obtiennent une certification internationale reconnue par le Box Hill Institute en Australie, leur ouvrant des portes dans le monde entier.

Texte : Bernard Kervyn - Hervé Fayet/CVN

Photos : Bernard Kervyn/CVN