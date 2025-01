Le leader du Parti souligne l’urgence de la lutte contre le gaspillage en 2025

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a exigé mardi 31 décembre des actions fortes et globales pour réaliser des percées dans la lutte contre le gaspillage dans toute la société, soulignant la prévention et la lutte contre le gaspillage comme une tâche immédiate et urgente en 2025.

>> Le secrétaire général du Parti à l'écoute d’électeurs de Hanoï

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la tête du Comité directeur contre le gaspillage

Photo : VNA/CVN

Présidant la 27e réunion du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité dont il est chef, le secrétaire général Tô Lâm a demandé des efforts intensifiés, décisifs et efficaces contre la corruption, le gaspillage et la négativité pour servir l’organisation réussie des congrès du Parti à tous les niveaux ainsi que l’accomplissement des tâches critiques et urgentes de la nation.

Les principaux objectifs pour 2025 sont de perfectionner rapidement le cadre institutionnel de prévention du gaspillage, de réformer l’organisation et le fonctionnement des agences du système politique après des efforts de rationalisation, et d’élaborer et de mettre en œuvre efficacement une stratégie nationale de prévention et de lutte contre le gaspillage afin de réaliser des percées dans ce travail aux niveaux central et local.

En même temps, il est nécessaire d’achever rapidement l’examen et de trouver des solutions aux projets retardés, prolongés et peu efficaces qui ont causé des pertes et un gaspillage importants. Les résultats de cet examen doivent être présentés au Comité de pilotage central au premier trimestre de 2025, a-t-il demandé.

Il a souligné la nécessité cruciale d’appliquer efficacement les réglementations sur le contrôle du pouvoir tout en améliorant l’efficacité des mesures de prévention de la corruption, du gaspillage et de la négativité. En outre, la corruption, le gaspillage et la négativité doivent être prévenus à la racine, la transformation numérique doit être stimulée et le rôle de surveillance du peuple dans le travail doit être renforcé.

Le leader du Parti a également mis l’accent sur l’examen de la mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, ainsi que des plans et programmes de lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité qui n’ont pas encore été mis en œuvre pour les inclure dans l’agenda 2025, tout en évaluant les efforts depuis le début de ce mandat pour compléter le contenu connexe dans les documents du XIVe Congrès national du Parti.

Il a mis en exergue la nécessité que la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité ne doit pas entraver le développement socio-économique ou permettre l’abus des efforts de lutte contre la corruption à des fins personnelles.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, les délégués ont noté qu’en 2024, des progrès importants ont été réalisés dans la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité aux niveaux central et local.

Au cours de l’année, 709 organisations du Parti et 24.097 membres du Parti ont été sanctionnés pour violations. Le Comité central du Parti, le Politburo, le Secrétariat et la Commission du contrôle du Comité central du Parti ont sanctionné 68 hauts fonctionnaires sous la direction du Comité central du Parti.

En particulier, pour la première fois, le Politburo a sanctionné deux anciens dirigeants clés du Parti et de l’État pour leurs méfaits. Parallèlement, des progrès significatifs ont également été réalisés dans la récupération des biens résultant d’actes de corruption.

En 2025, le Comité de pilotage central vise à achever les enquêtes et le règlement de 26 affaires graves et de neuf incidents. La priorité sera donnée aux enquêtes, aux poursuites et aux procès en première instance dans les affaires impliquant les groupes Phuc Son, Thuân An, Électricité du Vietnam, Thai Duong, la Compagnie par actions des terres rares du Vietnam, le projet Sai Gon-Dai Ninh et l’aéroport de Nha Trang.

Le Comité de pilotage central a convenu de conclure la surveillance de 10 affaires et de trois incidents précédemment sous sa supervision, car ceux-ci ont été résolus conformément à la loi.

VNA/CVN