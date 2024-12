Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la tête du Comité directeur contre le gaspillage

Photo : VNA/CVN

En vertu de cette décision signée par le Premier ministre Pham Minh Chinh, ses adjoints sont le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, le ministre des Finances Nguyên Van Thang et l’Inspecteur général du gouvernement Doàn Hông Phong.

Le Comité directeur est une organisation de coordination interdisciplinaire qui a pour mission d'assister le Premier ministre dans la recherche, la direction et la coordination des solutions à apporter aux enjeux majeurs liés à la prévention et au contrôle du gaspillage.

Le Comité directeur aide le Premier ministre à rechercher et proposer des solutions aux questions importantes, interdisciplinaires, afin de favoriser la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le gaspillage, et du Programme global du gouvernement sur la pratique des économies et la lutte contre le gaspillage...

Le ministère des Finances est l’organe permanent du Comité directeur.

VNA/CVN