XIVe Congrès national du Parti

Le Premier ministre préside la réunion du sous-comité des affaires socio-économiques

Jeudi 13 mars, Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, Premier ministre et président de la sous-commission des affaires socio-économiques du XIV e Congrès national du Parti, a présidé la 4 e session de cette sous-commission à Hanoï, afin de poursuivre l'élaboration et la finalisation du projet de rapport socio-économique.

Le Premier ministre a déclaré que, par rapport au projet de rapport présenté lors de la 10e session du Comité central du Parti, de nombreux contenus avaient été ajustés et mis à jour, notamment les résultats du développement socio-économique avec des données plus précises, les orientations, les tâches et les objectifs de croissance, avec un objectif de 8% en 2025 et un taux à deux chiffres les années suivantes. Il a également souligné l'importance des orientations et des tâches de développement axées sur la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique et la nécessité de prendre en compte le rôle du secteur privé.

Nouveaux moteurs de développement

Il a demandé que le projet de rapport adopte une réflexion, des méthodologies, des approches et des pratiques innovantes et révolutionnaires, en phase avec la situation mondiale et régionale ainsi qu'avec les besoins de développement du pays. Le contenu doit être plus actuel, en proposant de nouvelles avancées et de nouveaux moteurs de développement.

Pham Minh Chinh a demandé aux membres du sous-comité d'analyser la situation avec précision, en proposant des objectifs, des tâches et des solutions réalisables et efficaces, notamment pour atteindre les deux objectifs fixés pour le centenaire du pays.

Il a suggéré qu'ils discutent et parviennent à un consensus sur le contenu, avant de continuer à affiner le projet de rapport socio-économique à présenter au Bureau politique.

Après la réception des commentaires du Bureau politique, le rapport devrait être finalisé et soumis au Comité central du Parti, en vue de sa présentation lors de sa session début avril.

