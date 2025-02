Le XIVe Congrès national du Parti ouvre une nouvelle ère de développement

Photo : VNA/CVN

Le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) constitue un événement politique d’une portée majeure, engageant l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, selon le Professeur Lâm Quôc Tuân et le Docteur Doi Van Tang, de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

Il incarne un élan patriotique renouvelé, une affirmation de l’héroïsme révolutionnaire, un acte de foi en l’autonomie nationale, ainsi qu’une manifestation de l’unité et de la cohésion de tout le peuple vietnamien. Ce congrès se veut le prolongement historique d’une tradition inébranlable, permettant au Vietnam de s’engager avec confiance dans une nouvelle ère : une ère d’ascension nationale, dont l’objectif ultime est de bâtir "un pays prospère, une nation puissante, une société socialiste, à la hauteur des grandes puissances mondiales".

L’enjeu prioritaire de cette ère nouvelle est d’atteindre les objectifs stratégiques nationaux. À l’horizon 2030, le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur. D’ici 2045, il vise à atteindre le statut de nation développée à revenu élevé.

Ce projet grandiose se déploie dans un contexte marqué par des opportunités, mais aussi des défis inédits. Réaliser cette ambition impose au Vietnam de surmonter d’importants obstacles, notamment dans un monde en mutation accélérée, où l’humanité s’engage dans une phase de développement exponentiel, qui touche tous les domaines à l’échelle mondiale. Le cœur de cette transformation repose sur une compétition accrue en matière de savoir et de technologie, un affrontement où la puissance douce (soft power) se joue à travers l’innovation industrielle et créative.

Pour assurer la marche en avant du Vietnam sur la voie du développement, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné l’importance de la volonté nationale et de la capacité du pays à saisir les opportunités du moment.

La grande question qui se pose aujourd’hui est la suivante : avons-nous accumulé suffisamment de forces et de ressources, avons-nous la volonté et la détermination nécessaires pour entrer pleinement dans cette nouvelle ère, celle de l’ascension et de la prospérité de notre nation ? La réponse est sans équivoque : Oui, nous sommes prêts, a déclaré le secrétaire général Tô Lâm.

Le XIVe Congrès national du Parti revêtira une grande responsabilité historique à l’égard de la Patrie et du peuple. Il marquera un nouveau jalon historique pour dans le processus de développement de la nation vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Ce congrès aura pour but d’évaluer la mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, ainsi que de faire le bilan des réalisations obtenues lors du XIIIe mandat du Parti, notamment pendant les 40 ans de mise en œuvre du Renouveau (Dôi moi), les 35 ans de mise en œuvre du Programme du Parti de 1991 sur l’édification du pays durant la période de transition vers le socialisme, et les 5 ans de mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti. Il visera également à définir les orientations et les tâches du développement socioéconomique pour le quinquennat 2026-2030, ainsi que les objectifs, les orientations et la vision du développement national jusqu’en 2045.

D’autre part, le congrès examinera de manière approfondie et complète le travail de construction du Parti et la direction du Comité central du Parti du XIIIe mandat, déterminera les orientations et les tâches de construction du Parti pour le nouveau mandat, évaluera la mise en œuvre de la Charte du Parti, et élira le Comité central du Parti du XIVe mandat. Ce nouveau comité central comprendra des personnes exemplaires en termes de qualification politique, d’esprit révolutionnaire, de capacité de leadership, de courage et d’intelligence, qui sont capables de répondre aux exigences de plus en plus élevées de l’œuvre d’édification et de défense nationale dans la nouvelle conjoncture.

Pour assurer le succès du prochain congrès, le Comité central du Parti du XIIIe mandat a affirmé lors de son 8e plénum que : "Tout d’abord, il faut élaborer de manière scientifique et sérieuse les projets de documents soumis au XIVe Congrès national, en se basant sur une application résolue et créative du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh, en tenant compte des objectifs d’indépendance nationale et de socialisme, de la politique de renouveau du Parti, les principes d’édification du Parti et de la situation actuelle".

Le Parti a également souligné l’importance de favoriser la persévérance et l’innovation des politiques, de faire une combinaison harmonieuse entre les recherches théoriques et la réalité du développement national dans tous les domaines, allant de la politique, de l’économie, de la culture et de la société, à la défense, à la sécurité nationale et aux affaires étrangères.

Les documents présentés au XIVe Congrès national du Parti doivent être des ouvrages scientifiques qui cristallisent le niveau théorique, l’intelligence du Parti, les convictions et les aspirations de la nation tout entière. Ils doivent encore mettre en lumière les politiques, les tâches et les solutions qui montrent leur efficacité dans la réalité, tout en reflétant la participation et les contributions des organes et secteurs de ressort central, des localités, des organisations sociopolitiques et du peuple.

Photo : TCTC/CVN

Le 13 août 2024, au siège du Comité central du PCV, le permanent du Sous-comité de rédaction des documents a examiné le projet de Rapport politique, qui avait été adopté par le 9e plénum du Comité central du PCV. Prenant la parole lors du Congrès, Tô Lâm, secrétaire général du Parti et chef du sous-comité de rédaction des documents du XIVe Congrès national du PCV, a souligné les principes, les orientations, la méthode de pensée, le système de vues directrices et la manière de procéder :

"Premièrement, unifier la perception sur un certain nombre de grandes questions suivantes : (i) Les documents qui sont une "boussole" nous guidant, doivent assurer la cristallisation de toute la quintessence, des valeurs du passé, du présent et de l’avenir. Ils doivent garantir les principes suivants : le Parti dirige, exerce le pouvoir ; les intérêts de la nation, le bien-être du peuple sont au-dessus de tout. (ii) Les documents ne doivent pas être trop longs, ils doivent être hautement orientés pour que tous les comités du Parti et tous les membres du Parti puissent les assimiler et les mettre en œuvre. (iii) Faire le bilan des 40 ans de la mise en œuvre du Dôi moi est une tâche très nécessaire qui doit être effectuée avec diligence et faire l’objet d’un investissement considérable en termes d’efforts et d’intelligence pour pouvoir être rapidement cristallisée et intégrée dans le contenu des documents. (iv) Il faut se concentrer sur l’achèvement de haute qualité des documents, répondant aux exigences de l’organisation des prochains congrès du Parti à tous les niveaux pour aboutir au XIVe Congrès national du Parti tenu au premier trimestre 2026. La permanence du sous-comité et le Comité de rédaction doivent être "unis et solidaires" dans le processus d’élaboration des documents.

Deuxièmement, se tenir fermement à un système de vues directrices fondamental ; mener des recherches théoriques sur la base de la synthèse de la pratique, en se basant sur la réalité vietnamienne pour définir une méthode pour la révolution vietnamienne à l’ère nouvelle.

Troisièmement, le contenu du document doit faire valoir au maximum l’esprit "d’autonomie, de confiance en soi, d’autosuffisance, de renforcement autonome et de fierté nationale" ; renforcer constamment la solidarité et l’unité au sein du Parti et la grande solidarité nationale ; lier l’idéologie et l’action, "la volonté du Parti et l’aspiration du peuple" ; "Tirer pleinement parti des opportunités et des avantages, minimiser les risques et les défis, ouvrir de nouvelles perspectives de développement, élargir l’espace de vie, construire un Parti communiste vietnamien fort, un Vietnam riche, démocratique, juste et civilisé, et permettre au peuple vietnamien d’avoir une vie prospère et heureuse".

En ce qui concerne le travail du personnel, dans l’après-midi du 29 août 2024, au siège du Comité central du Parti, le sous-comité du personnel du XIVe Congrès national du Parti et le Comité de pilotage sur la composition du XIVe Comité central du Parti, le Politburo et le Secrétariat du PCV se sont réunis pour discuter et donner leur avis sur le projet de rapport résumant le travail du personnel du XIIIe Comité central du Parti et l’orientation du travail du personnel du XIVe Comité central du Parti. Après avoir écouté les discussions, le secrétaire général Tô Lâm, chef du sous-comité du personnel du XIVe Congrès national du Parti et chef du Comité de pilotage central sur la planification stratégique du personnel, a conclu que le travail du personnel était très important pour chaque congrès du Parti. Le travail du personnel joue un rôle clé dans le travail d’édification du Parti, le lien vital de toutes les activités du Parti, décidant du succès ou de l’échec de la révolution. Le travail du personnel doit donc être préparé avec soin, minutie et prudence.

Le travail du personnel du Congrès du Parti doit être effectué de toute urgence et avec soin, et doit assurer la solidarité et l’unité au sein du Parti, le rôle de direction et de pouvoir du Parti, a souligné le secrétaire général Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Le leader du Parti a souligné que le personnel sélectionné doit être véritablement exemplaire, exceptionnel, avoir suffisamment de courage, de qualités, d’intelligence, de capacité de leadership, de qualifications professionnelles et de prestige auprès du peuple et du Parti pour s’acquitter des tâches stratégiques ; doit avoir l’esprit combatif, une haute discipline, un attachement étroit au peuple, rassembler la solidarité et l’unité au sein de l’ensemble du Parti et de l’ensemble du peuple ; avoir suffisamment de prestige et de capacité pour diriger le pays vers la nouvelle étape de développement.

La préparation de la composition du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat est une tâche d’une importance capitale et sera réalisée de manière régulière jusqu’au XIVe Congrès national du Parti. Elle est étroitement liée à l’affectation, à l’organisation et à la préparation d’une première étape du personnel dirigeant clé des organes, unités et localités pour le prochain mandat.

Le secrétaire général Tô Lâm a exigé que "le travail du personnel pour le Congrès du Parti soit mené avec diligence et prudence, garantissant l’unité et la cohésion au sein du Parti, ainsi que le maintien de son rôle de leadership et de gouvernance. Les cadres sélectionnés doivent être des personnes compétentes, ayant une expertise professionnelle, jouissant d’un prestige au sein du peuple et du Parti. Le processus de préparation du personnel doit assurer la direction directe, intégrale, continue et rigoureuse du Comité central, du Politburo, du Secrétariat, des comités et des organisations du Parti, tout en plaçant les intérêts du Parti, de la nation et du peuple au-dessus de tout".

Pour atteindre avec succès les objectifs stratégiques de développement national dans l’ère de l’essor du pays, conformément à l’esprit du IXe plénum du Comité central du XIIIe mandat, le Parti affirme : persévérer dans le développement socio-économique comme axe central, la consolidation du Parti comme priorité essentielle, le développement de la culture comme fondement, tout en assurant la défense, la sécurité nationales et en renforçant la diplomatie comme tâches cruciales et permanentes. Il est nécessaire d’intensifier de manière intégrale et cohérente l’œuvre de Dôi moi (Renouveau), d’assurer un développement rapide et durable du pays, et de renforcer son potentiel national.

Il faut construire et perfectionner de manière synchronisée les institutions du pays, en particulier celles relatives au développement d’une économie de marché à orientation socialiste, moderne et intégrée ; mobiliser au maximum les ressources sociales pour le développement durable du pays, la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique. Il est nécessaire de développer l’être humain de manière intégrale ; de bâtir une culture vietnamienne avancée, imprégnée d’une identité nationale forte, véritable fondement du développement, source de force intrinsèque et moteur essentiel pour le progrès du pays et l’amélioration du niveau de vie de la population.

Le XIVe Congrès national du Parti est un événement politique d’une importance capitale, illustrant l’intelligence, la responsabilité immense et glorieuse du Parti envers la révolution vietnamienne dans l’ère nouvelle. Il revêt une signification majeure en accélérant la marche vers le socialisme, permettant ainsi d’atteindre plus rapidement les aspirations du Président Hô Chi Minh et de toute la nation.

NDEL/VNA/CVN