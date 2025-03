Le rapport socio-économique du XIVe Congrès national du Parti devra porter sur des questions stratégiques

Le projet de rapport socio-économique doit garantir une adhésion étroite à la réalité, refléter exactement la situation actuelle et mettre en évidence les principaux résultats d’importance historique de la période 2021-2025 sur la base des données statistiques, ainsi que clarifier les lacunes, les limites, les goulots d’étranglement et les obstacles, a déclaré le 13 mars le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la 4 e réunion du sous-comité socio-économique du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Le chef du gouvernement, également chef de ce sous-comité, a insisté sur la nécessité de mettre en évidence la mise en œuvre des trois percées stratégiques en matière d’amélioration institutionnelle, d’infrastructures et de formation des ressources humaines.

En ce qui concerne les leçons tirées, le Premier ministre a demandé de mettre l’accent sur la mise en œuvre proactive, drastique, efficace et créative des préconisations et des lignes directrices du Parti, des lois et politiques de l’État ; les réponses politiques opportunes et efficaces aux problèmes nouveaux et difficiles ; la promotion de la décentralisation et l’allocation des ressources de manière raisonnable ; ainsi que le renforcement de l’inspection, de la supervision, du contrôle du pouvoir et l’amélioration des capacités d’application…

Quant aux mesures et tâches, le Premier ministre a souligné la réforme institutionnelle comme "la percée des percées", la nécessité de promouvoir les sciences, les technologies, l’innovation, la transformation numérique, le développement du secteur privé, ainsi que de favoriser l’entrepreneuriat et le développement des ressources humaines qualifiées au service des nouveaux moteurs de croissance...

Le dirigeant a déclaré être en accord avec l’ajout de l’opinion selon laquelle l’économie privée est une partie importante de l’économie nationale et que son développement constitue la force motrice la plus importante pour promouvoir la croissance économique, accroître la productivité du travail et la compétitivité économique, avec l’objectif de 2 millions d’entreprises d’ici 2030.

Le projet de rapport socio-économique doit être régulièrement révisé, mis à jour et complété en fonction de la situation socio-économique nationale, des nouvelles préconisations et lignes directrices, des nouveaux mécanismes et politiques du Parti, de l'État et du gouvernement, jusqu'à son approbation lors du 14e Congrès national, a indiqué le Premier ministre.

Il a enfin proposé aux membres du sous-comité socio-économique de poursuivre leurs travaux tout en faisant preuve de proactivité et de responsabilité.

