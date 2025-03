Réunion du Comité de pilotage pour la réorganisation des unités administratives

Le ministre de la Justice, Nguyên Hai Ninh, a déclaré que des modifications à la Loi sur l’organisation des collectivités locales seraient prochainement apportées afin de mettre en place un système administratif à deux niveaux. Ces modifications définiraient plus clairement les rôles et responsabilités des administrations provinciales et de leurs échelons subordonnés, tout en prévoyant la transition des fonctions, des pouvoirs et des structures organisationnelles dans le cadre de la réorganisation.

Le ministre Nguyên Hai Ninh a indiqué que son ministère discuterait avec les organes de l’Assemblée nationale afin de déterminer si une résolution était nécessaire pour résoudre certains problèmes découlant de la réorganisation des unités administratives.

Résolution de l’Assemblée nationale

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Dô Duc Duy, a déclaré qu’il n’existait actuellement aucun calendrier officiel pour la finalisation du modèle d’administration au niveau du district. Pour que cela se produise d’ici le 30 juin, une résolution de l’Assemblée nationale sera nécessaire pour répondre aux problèmes urgents touchant les citoyens et les entreprises. Il a proposé qu’une résolution de l’Assemblée nationale soit adoptée en mai, et que des modifications des lois concernées soient attendues en octobre.

La vice-présidente de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée nationale, Nguyên Phuong Thuy, a déclaré qu’étant donné l’augmentation des tâches des administrations communales suite à la réorganisation, la révision de la loi sur le budget de l’État sera une priorité afin d’ajuster les allocations financières des administrations locales.

La ministre de l’Intérieur, Pham Thi Thanh Trà, a déclaré que le comité de pilotage devrait soumettre un rapport sur la restructuration et la réorganisation des unités administratives au Comité central du Parti à la mi-avril, ce qui implique une charge de travail considérable.

Rappelant qu’il existe actuellement 10.035 unités administratives communales, qui seront réorganisées en environ 2.000, elle a souligné qu’une fois les cadres juridiques nécessaires, tels que la Constitution amendée et la Loi révisée sur l’organisation des collectivités locales, en place, le comité se concentrera sur la réorganisation des unités administratives provinciales avant d’entamer d’autres processus connexes.

Tâches spécifiques

En conclusion de la réunion, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a souligné l’importance et la complexité de la restructuration et de la réorganisation des unités administratives, appelant les ministères, les secteurs et les membres du comité de pilotage à un sens aigu des responsabilités et à des efforts soutenus dans ce travail.

Il a fourni des détails supplémentaires sur la proposition du gouvernement, qui prévoit le transfert d’environ un tiers des responsabilités actuellement assumées par les administrations de district aux autorités provinciales, tandis que les deux tiers restants seraient décentralisés vers les administrations de commune. Le Politburo du Parti décidera du nom des communes et du calendrier de mise en œuvre, et des consultations sont prévues la semaine suivante avec les organisations du parti, les ministères et les localités.

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a assigné des tâches spécifiques à divers ministères et agences, les encourageant à proposer proactivement des mesures relatives aux procédures juridiques et à la juridiction dans le cadre du processus de restructuration.

