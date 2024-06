Le Premier ministre Pham Minh Chinh termine son voyage de travail en Chine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa suite sont rentrés jeudi 27 juin, concluant leur voyage en Chine pour la 15 e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (WEF) à Dalian (WEF Dalian 2024) et des séances de travail du 24 au 27 juin à l'invitation du Premier ministre chinois Li Qiang et du fondateur et président exécutif du WEF, Klaus Schwab.

>> La coopération Vietnam - Chine pour développer les infrastructures de transport

>> Le Vietnam invite les entreprises chinoises à investir dans les infrastructures et les énergies propres

>> Les médias chinois couvrent le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine

Photo : VNA/CVN

Le rassemblement du WEF à Dalian a connu la plus forte participation de ses 15 ans d'histoire en Chine, attirant plus de 1.700 délégués de 80 pays, dont des représentants d'organisations internationales, des universitaires, des sociétés multinationales et des startups innovantes affiliées au WEF.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé des discours lors de diverses séances de discussion et de travail, a coprésidé une séance de dialogue avec de grandes entreprises du WEF aux côtés du président exécutif Klaus Schwab et a dirigé une table ronde avec des startups innovantes.

Il a souligné les réalisations remarquables du Vietnam au cours de quatre décennies de renouveau et a appelé à la solidarité de la communauté internationale pour le développement, en particulier dans l'innovation, vers les "prochaines frontières de la croissance".

Au cours de la visite de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des entretiens et des réunions avec de hauts responsables chinois, dont le secrétaire général du Parti et président Xi Jinping, le Premier ministre Li Qiang et le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois Wang Huning.

Vers "six priorités"

Les deux parties ont convenu de demander à leurs ministères et agences respectifs de mettre en œuvre efficacement les accords et les perceptions communes soulignés par les deux secrétaires généraux, de promouvoir le partenariat de coopération stratégique intégral et de construire une communauté de destin Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique conformément à orientation "six priorités".

Aux côtés du vice-Premier ministre chinois Zhang Guoqing, le Premier ministre vietnamien a prononcé un discours lors d'une conférence sur la coopération Vietnam - Chine dans le développement des infrastructures de transport stratégiques. Il a également rencontré des dirigeants de grandes sociétés chinoises d’infrastructures.

Exprimant l'intérêt du Vietnam pour une collaboration avec des entreprises chinoises sur des projets d'infrastructure à grande échelle comprenant des autoroutes, des chemins de fer à grande vitesse, interrégionaux et urbains, il a appelé au transfert d'expertise en gestion, de technologie moderne et de formation de la main-d'œuvre, tous visant à attirer les investissements dans le développement des infrastructures du Vietnam.

Ce voyage de travail réussi s'aligne sur la politique étrangère du Vietnam décrite dans la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti et la directive 25 du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement et l'élévation de la diplomatie multilatérale d'ici 2030. Il a contribué à approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine, construire une communauté de destin Vietnam - Chine avec une importance stratégique et renforcer les relations du Vietnam avec le WEF.

VNA/CVN