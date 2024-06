Pham Minh Chinh rencontre le vice-Premier ministre chinois Zhang Guoqing

Cette rencontre était inscrite dans le cadre du voyage d’affaires du dirigeant vietnamien pour participer à la 15e Réunion annuelle des nouveaux champions, également connue sous le nom du Forum d'été de Davos, dans la ville chinoise de Dalian, et mener des activités de travail en Chine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le vice-Premier ministre Zhang Guoqing pour sa participation à la Conférence sur la coopération Vietnam - Chine concernant le développement d’infrastructures stratégiques de transport et le rôle des entreprises vietnamiennes et chinoises.

Selon les deux parties, la conférence est importante pour continuer à mettre en œuvre et à concrétiser les perceptions communes de haut niveau, les orientations et directives stratégiques du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, et du secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, en particulier la Déclaration commune Vietnam - Chine sur la poursuite de l'approfondissement et de l'élévation du partenariat de coopération stratégique intégral, la construction d'une communauté de destin de portée stratégique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les transports étaient un domaine important pour la connectivité stratégique des deux économies, la connectivité entre le cadre "Deux corridors, une ceinture" du Vietnam et l’initiative "Ceinture et Route" de la Chine.

Le Premier ministre a proposé que dans l’immédiat, les deux parties se concentrent sur la promotion de la coopération dans la mise en œuvre de trois lignes ferroviaires reliant le Vietnam à la Chine (Lào Cai - Hanoï - Hai Phong ; Lang Son - Hanoï ; Mong Cai - Ha Long - Hai Phong).

Pham Minh Chinh et Zhang Guoqing ont été unanimes sur l'importance de ces trois lignes ferroviaires, aidant le Vietnam à se connecter à l'Asie centrale et à l'Europe via la Chine et aidant la Chine à se connecter à l'ASEAN via le Vietnam.

Le Premier ministre vietnamien a proposé à la partie chinoise de se concentrer sur le soutien au Vietnam sur trois aspects principaux du secteur ferroviaire, à savoir la recherche et le transfert de technologie, les capitaux préférentiels, la formation des ressources humaines.

De son côté, le vice-Premier ministre chinois a exprimé son accord avec les opinions, la vision et l'intérêt du Premier ministre Pham Minh Chinh pour la connectivité économique et la connectivité en matière de transports entre le Vietnam et la Chine, dont le secteur ferroviaire est une priorité.

Selon lui, les entreprises chinoises participeront activement à la mise en œuvre de projets stratégiques de connectivité en matière de transports entre les deux pays.

Il a appelé les organes compétents et les localités des deux pays à continuer à se coordonner étroitement pour mettre en œuvre les projets selon les orientations et les directives des dirigeants des deux pays.

VNA/CVN