Le Vietnam s’engage à accroître son aide en faveur des populations des zones difficiles

Lors du débat du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) consacré aux affaires humanitaires qui se tient du 25 au 27 juin, le Vietnam appelle au respect de la Charte des Nations unies et du droit international, y compris le droit international humanitaire.

Photo : VNA/CVN

Lors du débat sur le thème "Face aux conflits et aux changements climatiques, l’humanité avant tout : renforcer l’aide humanitaire et le respect du droit international humanitaire et promouvoir l’efficacité, l’innovation et les partenariats", l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a partagé ses inquiétudes face à l'augmentation alarmante des crises humanitaires dans le monde, mettant des millions de personnes dans des difficultés, tandis que l’accès à l’aide humanitaire et sa fourniture se heurtent à de nombreux obstacles.

Le Vietnam appelle au respect de la Charte des Nations unies et du droit international, y compris le droit international humanitaire, a-t-il déclaré.

Il est nécessaire que les États et les parties au conflit respectent leurs obligations en vertu du droit international et des résolutions de l’ONU pour protéger les civils et les infrastructures essentielles, ainsi que pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire en toute sécurité et sans entrave.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il est également nécessaire que les pays renforcent l’action climatique pour prévenir les catastrophes liées au changement climatique et leurs éventuelles conséquences humanitaires en mettant en place des systèmes d’alerte précoce, en renforçant la résilience et en mobilisant la participation des communautés locales.

Parallèlement, il est important que les partenariats entre les pays, les mécanismes compétents des Nations unies et les organisations humanitaires internationales soient améliorés pour fournir l’aide humanitaire de manière la plus efficace possible aux populations.

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang a également affirmé que ces derniers temps, le Vietnam avait participé activement aux efforts d’aide humanitaire internationaux, notamment pour la situation dans la bande de Gaza, en Ukraine et au Myanmar, et continuerait à soutenir les personnes touchées par les crises humanitaires dans le monde.

VNA/CVN