La Fête du Canada célébrée à Hô Chi Minh-Ville

Forts d'une longue histoire d'amitié et de coopération, le Vietnam et le Canada verront leur partenariat intégral progresser davantage à l'avenir, a déclaré le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, lors d'une cérémonie marquant la Fête du Canada (1 er juillet) organisée mercredi 26 juin dans la mégapole du Sud.

Vo Van Hoan a souligné que la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et le Canada a été fortement développée dans des secteurs tels que l'investissement, le commerce, le tourisme, ainsi que les échanges culturels et entre les peuples.

La mégapole du Sud invite la Chambre de Commerce canadienne au Vietnam (CanCham) et ses membres à participer activement aux événements locaux de promotion des investissements et des relations commerciales, afin que le public puisse mieux comprendre des produits, services et technologies de haute qualité du pays nord-américain, a-t-il ajouté.

Lors de la cérémonie, la consule générale du Canada à Hô Chi Minh-Ville, Annie Dubé, a annoncé que le Canada investirait 2,3 milliards d'USD au cours des cinq prochaines années pour réaliser sa stratégie pour l'Indo-Pacifique, où le Vietnam est considéré comme un partenaire clé.

Elle a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont établi des liens importants entre le Vietnam et le Canada, notamment plus de 275.000 Canadiens d'origine vietnamienne, 16.000 étudiants vietnamiens étudiant au Canada chaque année, des centaines d'entreprises canadiennes et vietnamiennes et environ 10.000 Canadiens vivant au Vietnam, entre autres.

Actuellement, le Canada se classe 22e parmi les 117 pays et territoires investissant dans la mégapole du Sud, avec 119 projets totalisant un capital d'investissement d'environ 130 millions d'USD. Le commerce bilatéral a atteint environ 520 millions d'USD l'année dernière.

