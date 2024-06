Les médias chinois couvrent le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine

Selon les médias chinois, s'exprimant lors de l'entretien avec le Premier ministre Pham Minh Chinh le 26 juin à Pékin, le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping a déclaré que depuis le début de l'année, les deux Partis et les deux pays avaient maintenu des échanges étroits de haut niveau et coopéré dans de nombreux domaines pour obtenir des résultats sans heurts, apportant des avantages pratiques aux peuples des deux pays.

Photo : VNA/CVN

La Chine est prête à travailler avec le Vietnam pour maintenir la solidarité et l'amitié, consolider le soutien mutuel et approfondir la coopération mutuellement bénéfique, a précisé Xi Jinping, ajoutant que la Chine était également disposée à s'associer au Vietnam pour marcher sur la voie de la modernisation et apporter des contributions plus importantes à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité du monde.

Le président Xi Jinping a affirmé la volonté chinoise d'encourager davantage de ses entreprises à accroître leurs investissements au Vietnam et exprimé son espoir que le Vietnam créerait des conditions et un environnement commercial favorables aux investisseurs chinois.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la rencontre avec le Premier ministre vietnamien, Wang Huning, membre permanent du Politburo du Comité central du PCC, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) a affirmé que le CCPPC est prêt à coopérer avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, pour contribuer au renforcement de la Communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam.

Auparavant, lors de l'entretien avec son homologue vietnamien, le Premier ministre chinois Li Qiang a affirmé que la Chine considère toujours le Vietnam comme une direction prioritaire dans sa politique étrangère. La Chine est prête à renforcer davantage les échanges culturels et entre les peuples avec le Vietnam, ainsi que la coopération dans les domaines du tourisme, de la santé, de l'éducation et de la jeunesse, etc.

VNA/CVN