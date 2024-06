Le Premier ministre dialogue avec les grands groupes du WEF à Dalian

Dans le cadre de sa participation à la 15 e réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (WEF) dans la ville de Dalian, province chinoise du Liaoning, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Professeur Klaus Schwab, fondateur et président du Forum économique mondial (WEF), ont co-présidé mercredi 26 juin le dialogue avec une vingtaine de dirigeants de grands groupes du WEF.

Les délégués ont hautement apprécié le développement du Vietnam au cours des dernières années, identifiant le Vietnam comme une étoile brillante à croissance rapide de l'économie mondiale. Ils se sont également intéressés à un certain nombre de questions et de domaines tels que le perfectionnement des réglementations et des politiques liées à l'économie numérique, à la transformation verte telle que la signature électronique dans les secteurs bancaire et financier ; les certificats verts; la garantie de l'approvisionnement en électricité ; le financement pour les énergies renouvelables; les politiques préférentielles pour les domaines de haute technologie...

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que dans le contexte actuel, le Vietnam choisissait de donner la priorité à la croissance, en prenant des mesures pour contrôler l'inflation, stabiliser la macroéconomie et assurer les grands équilibres de l'économie.

Le Vietnam continue de renouveler les moteurs de croissance traditionnels et de promouvoir fortement de nouveaux moteurs de croissance, avec les domaines prioritaires étant l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie du partage, l'économie de la connaissance et réalise des politiques flexibles, adaptées aux conditions et circonstances du Vietnam et aux situations mondiales, a dit le chef du gouvernement.

Solutions spécifiques

Le Vietnam continuera à maintenir la stabilité politique, l'ordre social, à consolider un environnement pacifique et stable pour le développement et à garantir les droits et intérêts légitimes et légaux des investisseurs, à promouvoir la réduction et la simplification des procédures administratives, à améliorer constamment l'environnement d'investissement afin que les investisseurs puissent se sentir en sécurité pour faire leurs affaires, opérer à long terme et efficacement au Vietnam, a indiqué le dirigeant.

Le Vietnam met en œuvre de nombreuses solutions spécifiques pour garantir, suffisamment et dans tous les cas, d'électricité, a précisé le Premier ministre, ajoutant que le gouvernement vietnamien était sur le point de publier un décret relatif à la mise en œuvre de l'impôt minimum mondial.

L'orientation du Vietnam est d'attirer des investissements sélectifs, en donnant la priorité aux projets dans les domaines émergents, la haute technologie, à haute valeur ajoutée, en promouvant la transformation numérique, la transformation verte et les énergies renouvelables et en développant de nouvelles industries et domaines stratégiques tels que les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle.

À cette occasion, le Premier ministre a proposé au WEF et à ses partenaires de renforcer une coopération plus étroite avec le Vietnam en matière de consultation et de suggestions pour l'élaboration et la planification de politiques appropriées et efficaces ; de créer les conditions permettant au Vietnam de participer aux initiatives et aux écosystèmes du WEF, contribuant ainsi à soutenir et encourager les entreprises et les investisseurs à rechercher des opportunités, à coopérer, à investir en vue d’un développement rapide et durable du Vietnam.

