Le président décore la Force technique professionnelle de la Police populaire

Le président vietnamien Tô Lâm a félicité la Force technique professionnelle de la Police populaire pour le 70 e anniversaire de sa journée traditionnelle, exhortant à construire une force vraiement saine, forte, régulière et bien exercée et modernisée d’ici 2025.

>> La police populaire, l’entrée et la sortie et la supervision de l'Assemblée nationale au débat

>> Le Premier ministre félicite l’Association des anciens policiers populaires

>> Le PM exhorte la Police à relever les défis de sécurité et d'ordre social

Photo : VNA/CVN

Au nom du Parti et de l’État, le président a décerné l’Ordre de l’Exploit militaire de deuxième classe à la Force technique professionnelle en récompense de ses contributions silencieuses mais conséquentes à l’œuvre de protection de la sécurité nationale et de maintien de l’ordre et de la paix sociaux.

Face à de nombreux difficultés et défis, ainsi qu’aux exigences et tâches qui se posent à la Police populaire en général et à la Force technique professionnelle en particulier, il a souhaité que l’unité continue de faire valoir sa tradition glorieuse, ses acquis et ses expériences précieuses obtenues ces 70 dernières années, d’œuvrer inlassablement pour accomplir avec brio les tâches confiées par le Parti, l’Etat et le peuple.

Photo : VNA/CVN

Le président a également demandé de renforcer la coopération internationale, de bien saisir la situation liée à la sécurité et à l’odre, de découvrir tous les complots contre la sûreté de l’État, de ne pas se laisser faire ni surprendre en toute circonstance.

Fondée le 1er juillet 1954 dans le village de Dung, commune de Công Da, district de Yên Son, province de Tuyên Quang (Nord) par une décision annoncée par le ministre de l’Intérieur Trân Quôc Hoàn, la Force technique professionnelle, alias “MATH”, a travaillé côte à côte avec les forces de reconnaissance de la Police populaire dans des centaines d’affaires, contribuant à démanteler et à neutraliser nombre d’organisations d’espionnage, réactionnaires.

VNA/CVN