Le président Tô Lâm reçoit l'ambassadeur indien

Photo : VNA/CVN

Soulignant la solide amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde, le président Tô Lâm a salué les contributions de l'ambassadeur indien depuis son entrée en fonction au Vietnam. Il lui a demandé de continuer à se coordonner étroitement avec le ministère des Affaires étrangères, les autres organes compétents et les localités vietnamiens pour renforcer les relations entre les deux pays.

Le chef de l’État a exprimé sa joie de constater que les relations entre les deux pays avaient fait de grands progrès, indiquant que la coopération en matière de défense et de sécurité avait atteint un niveau stratégique et que le commerce bilatéral s’était élevé à près de 15 milliards d'USD en 2023. Il s’est déclaré convaincu que les échanges commerciaux bilatéraux pourraient rapidement atteindre 20 milliards d'USD.

Tô Lâm a salué l’arrivée de grandes entreprises indiennes au Vietnam pour investir dans des domaines tels que le pétrole et le gaz, les infrastructures, les ports maritimes, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les énergies propres et la transition énergétique.

Appelant à promouvoir les liens dans la culture, le tourisme et les échanges entre les deux peuples, le président a demandé à l'ambassadeur de continuer à œuvrer pour promouvoir le soutien au Vietnam à travers des programmes de bourses d’études, des crédits préférentiels et des aides non remboursables.

Concernant les questions régionales et internationales, le dirigeant vietnamien a proposé que les deux pays continuent de se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux, contribuant ainsi à consolider la paix, la stabilité et le développement dans la région Asie - Pacifique et l’Indo - Pacifique.

L'ambassadeur Sandeep Arya a souligné que les relations Vietnam - Inde étaient durables et qu'il continuerait à déployer des efforts pour promouvoir les relations bilatérales. Il a affirmé son souhait de renforcer la coopération et le soutien mutuel entre les deux pays dans le contexte actuel des fluctuations complexes.

VNA/CVN