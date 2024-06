Vietnam - Chine

Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président du Comité national de la CCPPC

>> Le Vietnam et la Chine promeuvent la coopération dans l'économie numérique et la transformation verte

>> Vietnam et Chine conviennent de booster les relations d'amitié et la coopération

>> Une délégation du Parti communiste du Vietnam en visite de travail en Chine

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Cette entrevue était inscrite dans le cadre du voyage d’affaires du dirigeant vietnamien pour participer à la 15e Réunion annuelle des nouveaux champions, également connue sous le nom du Forum d'été de Davos, dans la ville chinoise de Dalian, et mener des activités de travail en Chine.

Dans une ambiance de sincérité, d'amitié, d'ouverture et de confiance mutuelle, les deux parties se sont informées de la situation de leurs Partis et de leurs pays respectifs.

Elles ont convenu que le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine maintenait un élan dynamique de développement et avait réalisé des progrès historiques après la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, en Chine en 2022, et celle du secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, au Vietnam en 2023.

Amitié traditionnelle et coopération intégrale

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la consolidation et le développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale avec la Chine constituaient une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier rang dans la politique étrangère d’indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré espérer que dans les temps à venir, les deux parties favoriseraient la mise en œuvre des accords et des perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, s'efforçant d'obtenir des résultats plus substantiels et efficaces pour saluer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine en 2025.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté un certain nombre de nouvelles réalisations du Parti communiste du Vietnam dans l'héritage et l'application créative du marxisme-léninisme pour s'adapter aux conditions spécifiques du pays.

De son côté, le président du Comité national de la CCPPC, Wang Huning, a souligné que la Chine considérait toujours ses relations avec le Vietnam comme une direction prioritaire dans sa politique diplomatique de voisinage.

Il a affirmé le soutien constant de la Chine au Vietnam dans sa poursuite de la politique "Dôi Moi" (Renouveau) sous la direction du Parti communiste, pour mettre en œuvre avec succès le processus d'industrialisation et de modernisation du pays et améliorer constamment son prestige et sa position sur la scène internationale.

Wang Huning a affirmé sa volonté d’encourager les organes de la CCPPC à tous les niveaux à accroître les échanges et la coordination avec ceux du Front de la Patrie vietnamienne à tous les niveaux, afin de bien saisir et mettre en œuvre les perceptions communes de haut niveau, promouvoir et approfondir la coopération substantielle.

Appréciant les importantes réalisations théoriques du Vietnam, il a insisté sur la nécessité de renforcer les échanges théoriques entre les deux parties et contribuer à la construction du socialisme dans chaque pays.

VNA/CVN