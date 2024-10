Le Premier ministre Pham Minh Chinh souligne le rôle important des femmes

>> Le Premier ministre rencontre des femmes ingénieurs et scientifiques d’Asie-Pacifique

>> Femmes entrepreneures : une aventure de redéfinition audacieuse

>> Le président de l'AN salue les contributions des femmes députées

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

L'Académie des femmes du Vietnam (Vietnam Women's Academy - VWA) a été créée en 2012. Elle s'acquitte de la tâche de formation et de renforcement des capacités des cadres. Environ 85% de ses étudiants sont des femmes. Avec deux campus à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, elle fournit des ressources humaines féminines dans divers domaines, des sciences sociales aux affaires, en passant par le droit, le journalisme, l'informatique.

Lors de la rencontre avec les responsables de l'Union des femmes vietnamiennes, des enseignants et des étudiants de la VWA, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le rôle important et les grandes contributions des femmes vietnamiennes au développement et à la défense du pays.

Photo : VNA/CVN

Le Parti et l'État accordent toujours une grande attention au développement des cadres féminins et à l'égalité des sexes en vue d'assurer une égalité réelle entre les hommes et les femmes en termes d'opportunités, de participation aux domaines politique, économique, culturel et social et de bénéfices, a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a également rappelé des réalisations du Vietnam en termes d’égalité des sexes, dont un taux de femmes députées à l'Assemblée nationale de 30,3% pour la législature 2021-2025, classé au 64e rang mondial, 4e en Asie et à la première place en Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a salué les efforts et les réalisations de l'Académie des femmes du Vietnam en particulier et de l'Union des femmes du Vietnam en général, avant de les encourager à poursuivre leurs efforts afin de surmonter les difficultés et de contribuer à la mise en œuvre avec succès les objectifs et les tâches de développement socio-économique fixés.

Il a demandé aux organes compétents de mener des études pour proposer des politiques spécifiques en matière de formation, de promotion et de développement de ressources humaines féminines de haute qualité, pour atteindre les objectifs d'égalité des sexes.

VNA/CVN