Le Premier ministre rencontre des femmes ingénieurs et scientifiques d’Asie-Pacifique

Les dirigeantes de l’Association vietnamienne des femmes intellectuelles (Vietnam Association for Intellectual Women -VAFIW) relevant de l’Union des femmes vietnamiennes, étaient également présentes.

Photo : VNA/CVN

INWES (International Network of Women Engineers and Scientists) est un réseau mondial d’organisations de femmes œuvrant dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), dans plus de 60 pays du monde. Sa présidente, Sarah Matilde Catherine Peers, est actuellement présente au Vietnam et a assisté à la rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Lors de la rencontre, le chef du gouvernement a déclaré que la conférence INWES APNN 2024, organisée par l’Association vietnamienne des femmes intellectuelles, est une preuve vivante de la coopération internationale proactive des femmes intellectuelles vietnamiennes en matière de sciences et de technologies.

Selon le dirigeant, dans le contexte de la mondialisation, de l’intégration internationale de plus en plus profonde, avec des effets de la quatrième révolution industrielle sur tous les aspects de la vie sociale, ce sont les femmes ingénieurs et scientifiques qui continueront de jouer un rôle important dans la recherche de solutions créatives et efficaces pour surmonter des défis majeurs tels que les catastrophes naturelles, les épidémies, le changement climatique, le vieillissement de la population, l’épuisement des ressources et l’inégalité entre les sexes.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Pham Minh Chinh a émis son espoir que le Réseau international des femmes ingénieurs et scientifiques continuerait à se coordonner étroitement et à partager ses expériences avec le Vietnam, à créer des conditions permettant aux intellectuelles vietnamiennes d’entrer en contact, de travailler, de coopérer avec des experts, des scientifiques et des entreprises de haute technologie du monde entier. Il a également souhaité que le Réseau soutienne le transfert de technologie, la formation des ressources humaines, l’amélioration des capacités de gestion du Vietnam.

Le Premier ministre a souhaité voir davantage de réalisations significatives d’INWES et de VAFIW, contribuant au développement national et à la construction d’une région Asie-Pacifique ainsi qu'un monde de paix, d’équité, d'humanité et de développement durable.

Enfin, concernant la proposition de création d'un fonds de soutien aux jeunes femmes scientifiques de VAFIW, le Premier ministre a confié à la présidente de l'Union des femmes vietnamiennes de travailler avec le ministre des Finances pour mener des études conformément aux réglementations en vigueur.

VNA/CVN