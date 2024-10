Femmes entrepreneures : une aventure de redéfinition audacieuse

Elle est bien révolue l’époque où les femmes ne restaient qu’à la maison pour s’occuper de leurs enfants ou des tâches domestiques du matin au soir, les femmes d’aujourd’hui osent s’affirmer et s'autonomiser en s’engageant de plus en plus activement dans les démarches entrepreneuriales. Pourtant la situation ne change pas sur-le-champ : il faudra des années de sensibilisation, des mois d’auto-confrontation ainsi que des heures d’efforts inlassables pour leurs voix entendues et leurs actions reconnues. Une aventure inspirante à revoir et à suivre.

Photo : Internet

Depuis toujours, les stéréotypes liés au genre pèsent lourd sur divers aspects du monde professionnel, et l’idée que les hommes sont plus compétents que les femmes en gestion des affaires se perpétue. Selon le rapport du Global Entrepreneurship Monitor, Vietnam est l’un des pays dont le taux d’entrepreneuriat des femmes est égal ou même supérieur à celui des hommes (Kelley et al., 2016). Si les statistiques, aussi lointaines qu’abstraites, dispensent de toute perspective réaliste, des témoignages portant sur des femmes courageuses et innovantes, qui se plongent pleinement dans le parcours de redéfinition des valeurs féminines, nous prouvent leur capacité à changer le monde.

Des pionnières silencieuses

Dans le passé, l’image des femmes vietnamiennes semblait étroitement attachée à des charges morales et sociales. Mères au foyer tout en s'investissant cent pourcent dans des activités extérieures, elles étaient quand même capables de nourrir leur désir de se réaliser et d’entreprendre bien plus tôt que nous ne pouvons l'imaginer.

L’histoire vietnamienne reconnaît Bui Thi Hy (1420-1499), fondatrice de la poterie Chu Dâu, comme l’une des premières femmes d’affaires du pays. Non seulement initiatrice, Mme Hy transportait également elle-même ses produits originaux vers les pays voisins par voie maritime en commandant directement des flottes commerciales et en commerçant avec de célèbres navigateurs de l’époque. Une preuve, dès le XVe siècle, que les femmes vietnamiennes n'étaient pas moins audacieuses que les hommes dans le domaine des affaires.

Aux premières années du XXe siècle à Hanoi, la Rue Hang Bac ou “Rue des changeurs” se distinguait. L'expression “fille de Hang Bac” était souvent évoquée pour souligner la beauté des femmes de cette rue, tant dans leur apparence que leur caractère. Hoàng Thi Khuê, vieille résidente de la rue Hang Bac, partage avec dignité : “Les femmes de l'ancien Hanoï, et en particulier celles nées rue Hang Bac, étaient presque toutes dotées d'une aptitude naturelle pour les affaires. Ma famille est le témoin vivant de cette tradition, avec quatre générations de ménages dirigés par les femmes…”.

Photo : Internet

Persévérantes, courageuses, prêtes à tous les sacrifices, les vietnamiennes d’autrefois ont surmonté des préjugés contemporains, ouvrant ainsi une voie empreinte de fierté pour les prochaines générations.

Une révolution en cours

À l'aube d’une nouvelle ère où l’intégration internationale s’accompagne de l’évolution des mentalités qui fait fondre des barrières séculaires, les femmes se retrouvent maintenant sur un pied d’égalité de droits avec les hommes, que ce soit en matière de mariage, d'autorité parentale, de gestion financière, de droits de succession, ou d'accès à l'emploi salarié. Autre signe d’un environnement qui change, dans la sphère privée comme dans le domaine social, les femmes d'aujourd'hui se lancent de plus en plus dans l’entrepreneuriat et connaissent d’énormes succès.

Nguyên Thi Phuong Thao, vice-présidente de la banque HDB et PDG de Vietjet Air est la deuxième personne vietnamienne et aussi la première femme enregistrée comme milliardaire par Forbes. Mai Kiêu Liên occupe actuellement le poste de directrice générale de Vinamilk, et est aussi connue comme la première femme vietnamienne à figurer sur la liste des “50 femmes d'affaires les plus puissantes d'Asie ”. Récemment, l’histoire de deux filles entrepreneures, Lê Vy (18 ans) et Triêu Vy (22 ans), apparues dans le programme Shark Tank pour faire appel à investir dans leur marque de bougies parfumées, a été largement propagée. Avec un modeste capital de 20 millions VND, les deux sœurs ont bâti un plan d'affaires intéressant dont les résultats mensuels peuvent atteindre 200 millions de dôngs. Extrêmement impressionnant !

Photo: VTV3

Certes, des chiffres appréciables et des titres prestigieux ne doivent pas occulter les nombreuses années de travail acharné et les efforts déployés en ignorant les paroles défaitistes telles que “vous n'y arriverez jamais” ou “c'est seulement pour les hommes”. À vrai dire, même si l'ère du machisme est révolue, certains freins perdurent. Et ce n’est plus juste une lutte extérieure, les femmes actuelles mènent de grandes batailles en elles-mêmes. Pression pour exceller au travail, concurrence accrue, attentes sociales, tant de choses sont à gérer tout en essayant de jongler avec les engagements de la vie personnelle.

Un processus inéluctable

Globalement, l'approche envers les femmes d'affaires au XXIe siècle se transforme et les valeurs féminines continuent à évoluer dans un avenir de plus en plus numérique et ouvert. Alors, quoi faire, tant à court et à long terme pour aider les femmes à briller davantage dans les affaires ?

Le rôle de l’éducation et de la sensibilisation est assurément mis en avant, avec des campagnes, des concours, régionaux et nationaux, qui donnent de la force à de jeunes vietnamiennes désireuses à surmonter une avalanche de facteurs et d’obstacles les décourageant de se lancer dans l’entrepreneuriat. De plus, des réseaux d’accompagnement, d’entraide et d’autonomisation sont mobilisés auprès de jeunes entrepreneures, leur fournissant de grandes opportunités d’accéder au financement et de perfectionner leurs capacités professionnelles. Et enfin, il est aussi bon que la conciliation travail-famille pour les femmes entrepreneures soit facilitée à travers, par exemple, des politiques de soutien à la parentalité, des horaires de travail flexibles ou des structures de garde d’enfants développées.

Bref, l’entrepreneuriat féminin constitue un pilier majeur dans le changement économique et social, même si les femmes font encore face à des défis importants. Cependant, l’avenir semble prometteur et l'on peut compter sur les potentialités ainsi que la persévérance des femmes pour faire avancer ce processus inéluctable.

Tô Khánh Linh/CVN