Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président du Parlement suédois

>> La Suède désireuse de renforcer sa coopération avec le Vietnam

>> Le Vietnam reste à jamais un ami fidèle, aux côtés de la Suède

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre la princesse héritière de Suède

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le président du Riksdag, Andreas Norlén, s’est dit convaincu que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh contribuerait à approfondir l’amitié et la coopération traditionnelles entre le Vietnam et la Suède à l’avenir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam chérissait et souhaitait toujours renforcer son amitié et sa coopération multiforme avec la Suède.

Il a rappelé l’image du Premier ministre Olof Palme marchant avec une torche pour protester contre la guerre au Vietnam, affirmant que la décision de la Suède d’établir des relations diplomatiques avec le Vietnam était courageuse, fondée sur la justice et la conscience.

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardent toujours en mémoire le geste noble de la Suède, qui a fourni environ 3 milliards de dollars d’aide non remboursable au Vietnam, la plus importante des pays nordiques, a-t-il déclaré.

Cette aide a été utilisée de manière significative pour soutenir les soins de santé, l’éducation et la protection sociale, avec de nombreux projets emblématiques tels que l’Hôpital national pour enfants et l’usine de papier de Bai Bang, a-t-il souligné, ajoutant que les universités suédoises ont formé environ 200 experts vietnamiens et que les échanges interpersonnels ont tissé un lien naturel.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est dit convaincu que sa visite contribuerait à créer une dynamique de coopération bilatérale et à porter les relations bilatérales à un niveau supérieur. Les deux parties serviront de passerelles mutuelles pour faire progresser les liens avec l’ASEAN et l’UE.

Les deux dirigeants ont partagé l’avis selon lequel le Vietnam et la Suède devraient renforcer la solidarité et la coopération fondées sur leur amitié traditionnelle, par le biais des canaux du Parti, du gouvernement et du Parlement ainsi que des échanges interpersonnels, contribuant ainsi à la promotion du multilatéralisme et de la solidarité internationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les entreprises suédoises disposaient encore d’une marge de manœuvre importante pour développer leur coopération et leurs investissements au Vietnam, notamment dans leurs domaines de prédilection tels que l’intelligence artificielle, les technologies de l’information et de la communication et les semi-conducteurs.

Il a souligné les nouvelles politiques du Vietnam, notamment en matière de réforme institutionnelle, de science et de technologie, de développement du secteur privé et d’intégration internationale, visant à éliminer les obstacles, à renforcer l’attrait des investissements étrangers et à promouvoir un développement rapide et durable.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le dirigeant a également appelé le Riksdag à inciter les autres États membres de l’UE à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), et la Commission européenne à lever son "carton jaune" sur les exportations de produits de la pêche vietnamiens. Il a ajouté que le Vietnam encouragerait également ses entreprises de haute technologie à investir en Suède.

Pour sa part, le président du Riksdag, Andreas Norlén, a déclaré que les relations bilatérales se développaient de manière fructueuse, notamment grâce au dialogue et à la coopération entre les deux parlements. Il a affirmé la volonté de la Suède d’aider le Vietnam à atteindre son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici son centenaire en 2045.

Les deux dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la Mer Orientale.

Les deux parties ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol, dans le respect de l’État de droit, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Elles ont souligné la nécessité de régler pacifiquement les différends, conformément au droit international, sans recours à la force ni menace de recours à la force.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis au président du Riksdag, Andreas Norlén, l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à se rendre au Vietnam. Le dirigeant suédois a accepté l’invitation avec plaisir.

VNA/CVN