Forum d’affaires Vietnam - Suède sur la transition verte et la transformation numérique

Le Premier ministre Phạm Minh Chính et le ministre suédois de la Coopération au développement international et du Commerce extérieur, Benjamin Dousa, ont conjointement présidé dans l’après-midi du 12 juin (heure locale), à Stockholm, le Forum d’affaires Vietnam - Suède sur le thème «Transition verte, transformation numérique, innovation».

Sur la base de bonnes relations politiques, les relations économiques entre le Vietnam et la Suède se développent également de manière dynamique. En 2024, le commerce bilatéral a atteint 1,48 milliard de dollars. La Suède se classe actuellement au 29e rang sur 149 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 111 projets en cours et un capital enregistré total de 743,39 millions de dollars.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, environ 70 entreprises suédoises opèrent au Vietnam, parmi lesquelles Ericsson, ABB, IKEA, Electrolux, Volvo, H & M. En revanche, les investissements vietnamiens en Suède restent modestes, avec seulement trois projets totalisant près d’un million de dollars.

Appréciant le thème du forum, le ministre Benjamin Dousa a estimé que la stratégie de développement du Vietnam était en adéquation avec celle de la Suède : développement fondé sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique ; promotion de la transition verte et de l’innovation.

Il a souligné que la Suède possédait une main-d’œuvre de haute qualité, de nombreuses grandes entreprises dans divers secteurs avec des technologies de pointe et propres, des services performants, ainsi qu’un réseau mondial étendu, ce qui représente un fort potentiel de coopération avec le Vietnam.

Dans son discours, le Premier ministre Phạm Minh Chính a affirmé que la tâche actuelle était de valoriser les acquis, tirer des leçons, surmonter les limites existantes, faire preuve de plus de détermination et de dynamisme, afin de renouveler et de faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle phase de développement.

Le chef du gouvernement vietnamien a estimé que les deux gouvernements jouaient un rôle de facilitateur, en élaborant des stratégies, des programmes et des plans globaux, et en créant des conditions favorables à la coopération et au développement conjoint des entreprises. Il a encouragé les entreprises des deux pays à renforcer leur connectivité non seulement entre le Vietnam et la Suède, mais aussi avec l’ASEAN, l’Asie du Nord-Est et l’Europe du Nord.

Photo : VN/CVN

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam garantissait les droits et intérêts légitimes des entreprises, la stabilité politique, l’ordre et la sécurité sociale, ainsi que la stabilité des politiques, permettant aux entreprises d’investir en toute confiance et de se développer durablement.

Pham Minh Chinh s’est dit convaincu qu’avec les valeurs fondamentales et les bonnes relations bilatérales, une nouvelle vague d’investissements suédois affluerait bientôt vers le Vietnam.

Toujours lors du forum, sous la présence de Pham Minh Chinh et Benjamin Dousa, sept accords de coopération ont été signés entre les organismes et entreprises des deux pays.

Notamment, la province de Binh Dinh a remis un certificat d’investissement à la société suédoise Syre pour la construction d’une usine de recyclage de tissus en polyester haute technologie, avec un investissement près d’un milliard de dollars. Vietnam Airlines et Scandinavian Airlines ont conclu un accord de partage de code pour renforcer les liaisons aériennes entre le Vietnam et la région scandinave (Danemark, Norvège, Suède), offrant davantage d’options de vols fluides pour les passagers du départ à l’arrivée.

Le groupe FPT a signé un accord de coopération avec WARA Media & Language, un écosystème de recherche en intelligence artificielle (IA) relevant de la plus grande organisation de recherche privée de Suède – pour développer les technologies d’IA de nouvelle génération, stimulant ainsi l’innovation de rupture et responsable au cœur de l’un des écosystèmes IA les plus dynamiques d’Europe.

VNA/CVN