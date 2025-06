Le président de Lituanie et son épouse concluent leur visite officielle au Vietnam

Au Vietnam, le président de Lituanie et son épouse sont allés rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée et fleurir le Mémorial des Héros morts pour la Patrie à Hanoï.

Le président Luong Cuong a présidé la cérémonie d’accueil officielle, a eu un entretien avec le dirigeant de Lituanie et a donné un banquet en son honneur. Les deux chefs d’État ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération dans les domaines de l’énergie, des sciences et des technologies, de l’agriculture et des finances.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont également rencontré le président de Lituanie.

Lors des rencontres, les dirigeants vietnamiens ont souligné qu’il s’agissait de la toute première visite officielle d’un chef d’État lituanien au Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992. Ils ont affirmé qu’il s’agissait d’une étape importante, contribuant à promouvoir des relations bilatérales plus fortes, plus substantielles et plus efficaces à l’avenir.

Les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement et le peuple lituaniens pour leur précieux soutien au peuple vietnamien durant les périodes difficiles dans le passée. Ils ont affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance au développement des relations avec les pays amis traditionnels, dont la Lituanie, un partenaire important du Vietnam dans la région.

Le président Gitanas Nauseda a exprimé son admiration pour les grandes réalisations obtenues par le Vietnam dans son processus de renouveau et son statut en tant que pays à la croissance parmi les plus rapides de l’Asie du Sud-Est et du monde. Il a affirmé que le Vietnam était l’un des partenaires les plus importants de la Lituanie dans la région et a exprimé son souhait de développer davantage les relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec le pays, notamment dans les domaines où les deux pays disposent des atouts et potentiels.

Les dirigeants des deux pays ont partagé des informations sur la situation de chacun et ont discuté en profondeur des grandes orientations et des mesures concrètes pour renforcer la coopération et rehausser le niveau des relations bilatérales dans un avenir proche.

L’un des points forts de cette visite a été le Forum d’affaires Lituanie-Vietnam, organisé à Hanoï. Le président Gitanas Nauseda y a prononcé un discours d’ouverture, porteur de nombreux messages significatifs.

