La Suède désireuse de renforcer sa coopération avec le Vietnam

Saluant la visite de la vice-présidente vietnamienne en Suède, à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1969 - 2024), le président du Riksdag, Andreas Norlen, s’est déclaré convaincu que cette visite contribuerait à approfondir la bonne amitié et la coopération traditionnelles entre les deux pays. Félicitant le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques ces dernières années, il a affirmé que la Suède était prête à renforcer davantage sa coopération avec le pays.

Il a hautement apprécié la création par l'Assemblée nationale du Vietnam du Groupe des parlementaires d'amitié avec la Suède, exprimant son soutien au partage d'expériences entre les deux organes législatifs en matière d'élaboration des lois et de supervision.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân, de son côté, a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance au développement de ses relations multiformes avec la Suède, en fonction du potentiel, des atouts et des besoins de chaque pays. Elle a appelé à la partie suédoise à pousser les autres pays membres de l'Union européenne (UE) à ratifier rapidement l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA), en faisant pression sur l'UE pour qu'elle retire bientôt le carton jaune imposé pour les produits halieutiques exportés par le Vietnam.

Elle l’appelée aussi à envisager de créer des conditions favorables pour l'octroi de visas aux touristes vietnamiens visitant la Suède dans le contexte où le Vietnam a unilatéralement renoncé aux visas pour les citoyens suédois, de proposer à l'organe législatif suédois d'encourager les entreprises nationales à investir au Vietnam, notamment dans l'innovation, la transition verte et la transformation numérique, la résilience au changement climatique...

Les deux parties ont convenu que les deux pays doivent mieux exploiter leurs atouts potentiels, promouvoir une coopération efficace, substantielle et mutuellement bénéfique, soulignant aussi l'importance de la coopération entre les deux organes législatifs dans les relations bilatérales globales. Elles ont aussi convenu d’augmenter les échanges de délégations de dirigeants parlementaires et de commissions des deux organes législatifs.

Discutant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties ont jugé nécessaire de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux pour promouvoir la résolution des conflits et des différends par des moyens pacifiques sur la base du respect de la Charte des Nations unies et du droit international ; de promouvoir le libre-échange, le développement durable et la prospérité à l'échelle mondiale.

Également dans le cadre de sa visite, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a rencontré des experts et amis suédois qui ont apporté une contribution positive aux relations entre les deux pays.

