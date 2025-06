Le PM Pham Minh Chinh rencontre la princesse héritière de Suède

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a rencontré la princesse héritière de Suède Victoria et son époux le prince Daniel le 12 juin (heure locale) dans le cadre de sa visite officielle en Suède.

La princesse héritière a exprimé sa profonde gratitude pour l’amitié traditionnelle entre les deux nations et a partagé ses impressions profondes sur sa visite au Vietnam en 2019, saluant la gentillesse du peuple vietnamien ainsi que la culture et la gastronomie remarquables du pays. Le couple royal a exprimé son impatience de retourner prochainement au Vietnam pour explorer les régions rurales du pays et découvrir son caractère authentique.

Saluant le développement socio-économique du Vietnam, la princesse Victoria a souligné que le Vietnam est l’un des rares pays au monde à maintenir une croissance économique élevée malgré les défis mondiaux actuels.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a, pour sa part, transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, du président de la République, Luong Cuong, et du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, au couple, et les a invités à se rendre au Vietnam en octobre à l’occasion de la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï.

Le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens gardent toujours à l’esprit le soutien sincère de la famille royale et du peuple suédois pendant la lutte du Vietnam pour la libération nationale et la réunification dans les années 1960, ainsi que dans les efforts actuels de développement national, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a également évoqué l’image du Premier ministre de l’époque, Olof Palme, menant les manifestations à Stockholm en solidarité avec le peuple vietnamien, un geste profondément gravé dans la mémoire nationale.

Cadeau suédois

Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé sa sincère gratitude pour le récent cadeau de la Suède au Vietnam - un documentaire du réalisateur Bo Öhlén, qui a capturé l’atmosphère vibrante à Stockholm le 30 avril 1975, lorsque les citoyens suédois sont descendus dans la rue pour célébrer la victoire du peuple vietnamien. Il a cité des symboles historiques de l’amitié bilatérale, tels que l’usine de papier de Bai Bang, l’Hôpital national pour enfants du Vietnam et l’Hôpital Uông Bi, qui ont profondément marqué des générations de Vietnamiens. Il a ajouté que les deux peuples avaient renforcé leurs liens grâce à des valeurs intellectuelles et culturelles.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l’évolution positive des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment après la visite du couple royal au Vietnam, les relations politico-diplomatiques n’ayant cessé de se consolider.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que la famille royale suédoise continue de renforcer les échanges à tous les niveaux, tout en favorisant les partenariats locaux et la diplomatie interpersonnelle afin de jeter les bases d’une coopération élargie dans d’autres domaines.

Saluant le plaidoyer de la princesse héritière sur des enjeux mondiaux tels que le changement climatique, la réduction de la pauvreté et le bien-être de l’enfance, le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé l’ambition du Vietnam de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, en mettant l’accent sur le bien-être social, la prospérité et le développement global des enfants.

La princesse Victoria a exprimé l’espoir d’une coopération économique, commerciale et d’investissement accrue entre les deux pays dans les années à venir, soulignant l’énorme potentiel de développement.

Les deux parties ont convenu de l’importance de renforcer la coopération culturelle, notamment les échanges musicaux et les événements culturels, afin de promouvoir la compréhension mutuelle et de renforcer les échanges populaires.

