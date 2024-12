Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le Pdg du groupe thaïlandais SCG

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Thammasak Sethaudom, président et directeur général du groupe thaïlandais SCG - maître d’ouvrage du projet de complexe pétrochimique de Long Son à Bà Ria-Vung Tàu, dans l'après-midi du 2 décembre, dans cette province du Sud.

Opérant dans les domaines du ciment et des matériaux de construction, de la production d'emballages et des produits pétrochimiques, SCG compte actuellement 27 sociétés membres au Vietnam, avec 15.500 employés et un investissement total de plus de 7 milliards d'USD.

Le projet de complexe pétrochimique dans la commune de Long Son, province de Bà Ria - Vung Tàu, représente un investissement total d'environ 5,156 milliards d'USD, d’une capacité de 1,4 million de tonnes de produits pétrochimiques. Les travaux ont été achevés et le projet a été mis en service.

Lors de la rencontre, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien était très intéressé par le projet pétrochimique de Long Son. Il a déclaré qu'il avait chargé le vice-Premier ministre Trân Hông Hà de travailler avec la province de Bà Ria - Vung Tàu et de diriger les agences compétentes en vue d’un traitement rapide des recommandations de SCG au service de la restructuration efficace de ce projet.

Concernant les recommandations liées aux procédures pour attirer la participation de grands partenaires technologiques mondiaux à la coentreprise pour le projet, Pham Minh Chinh a chargé le ministère du Plan et de l'Investissement de se coordonner avec le Comité populaire de Bà Ria - Vung Tàu et les autres agences compétentes pour donner des instructions sur les procédures nécessaires et informer le gouvernement des problèmes au-delà de leur pouvoir.

Le gouvernement, les ministères et la province de Bà Ria - Vung Tàu s'engagent à continuer de créer des conditions favorables pour que les projets du groupe SCG soient rentables et se développent durablement au Vietnam, dans l’esprit de "bénéfices harmonieux et risques partagés", a-t-il affirmé.

