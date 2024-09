La stratégie des trois connexions Vietnam - Thaïlande au menu d'experts

La stratégie, approuvée par les dirigeants vietnamiens et thaïlandais en novembre 2022 pour faire avancer le développement socio-économique des pays, met en évidence les trois connexions entre leurs chaînes d'approvisionnement (notamment en ce qui concerne le raffinage du pétrole, l'agriculture et la production de machines et de composants électroniques), leurs entreprises et leurs localités, et leurs stratégies de développement durable.

S'adressant au séminaire le 26 septembre, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung, et le chef du département du ministère thaïlandais pour l'Asie de l'Est, Piyaphak Sricharoen, ont souligné l'importance de la coopération bilatérale en matière d'économie, de commerce, d'investissement et de connectivité renforcée, y compris la stratégie des trois connexions.

Les liens déjà établis entre les nombreux secteurs industriels et les localités des deux pays sont propices à la mise en œuvre de la stratégie, a déclaré M. Piyaphak.

Par ailleurs, M. Hung a proposé de promouvoir davantage la participation et la coordination entre les secteurs public et privé et la communauté des experts. Il a exprimé son espoir de voir la création rapide d'un groupe de travail conjoint entre les deux nations pour discuter et mettre en œuvre des mesures concrètes visant à faire progresser la stratégie.

Sanan Angubolkul, président de la Chambre de commerce thaïlandaise, a déclaré que le Vietnam possède plusieurs avantages par rapport à la Thaïlande, tels qu'une structure de population jeune, une stabilité politique, une forte lutte contre la corruption et de nombreux accords de libre-échange (ALE) signés.

Il a également suggéré que les entreprises thaïlandaises saisissent l'opportunité des faibles coûts de production du Vietnam, en particulier dans le secteur de la transformation alimentaire, adoptent des modèles commerciaux appropriés et se conforment aux lois et politiques du Vietnam.

Thong Kulthanwat, président de l'Association des entreprises thaï-vietnamiennes, a souligné qu'un défi majeur auquel est actuellement confronté le Nord-Est de la Thaïlande (à la frontière du Laos et à proximité du Vietnam) est l'infrastructure des transports. Les marchandises thaïlandaises expédiées au Vietnam entraînent des frais de transit via le Laos, et il n'existe pas de vol direct entre le Vietnam et la région.

Par conséquent, le responsable a estimé que pour mettre en œuvre la stratégie, il était nécessaire d'améliorer la connectivité des infrastructures de transport, non seulement entre la Thaïlande, le Laos et le Vietnam, mais aussi entre la Thaïlande, le Laos et le Cambodge.

