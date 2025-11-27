Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le directeur général de Zarubezhneft

Dans l’après-midi du 27 novembre, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Sergei Kudryashov, directeur général de la société russe Zarubezhneft, en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait toujours la coopération pétrolière et gazière avec la Russie comme l’un des piliers importants du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie, dans lequel la coopération traditionnelle et de confiance entre le groupe PetroVietnam (PVN) et Zarubezhneft jouait un rôle essentiel. Il a souligné que les projets conjoints entre PVN et Zarubezhneft ne contribuaient pas seulement à l’efficacité économique, mais renforçaient également la confiance stratégique, la sécurité énergétique, la formation des ressources humaines et les capacités technologiques du Vietnam.

Affirmant que le gouvernement vietnamien soutenait PVN et Zarubezhneft dans l’étude et l’expansion de leurs investissements sur la base de l’efficacité et des intérêts harmonisés entre les parties, le Premier ministre a proposé aux deux entreprises de poursuivre les échanges et de rechercher des mesures pour améliorer davantage les activités communes, en résolvant rapidement les difficultés sur la base de l’esprit constructif et amical.

Se déclarant en accord avec les orientations du Premier ministre, Sergei Kudryashov a exprimé sa solidarité avec les populations vietnamiennes touchées récemment par les catastrophes naturelles.

Présentant les résultats de la coopération entre Zarubezhneft et PVN, il a indiqué que, parallèlement aux projets pétroliers et gaziers, l’entreprise souhaitait élargir la coopération dans d’autres domaines tels que l’énergie, les ressources minérales, et envisageait notamment la création d’un centre énergétique au Vietnam.

Le Premier ministre a indiqué que les ministères et organismes vietnamiens examinaient actuellement les propositions de PVN et Zarubezhneft visant à faciliter l’expansion des activités de Vietsovpetro et Rusvietpetro au Vietnam et en Russie. Il a salué l’intérêt de Zarubezhneft à participer à de nouveaux projets énergétiques et pétroliers au-delà du cadre de Vietsovpetro.

Le Premier ministre a également proposé que Zarubezhneft continue de soutenir les activités de Rusvietpetro en Russie, notamment par l’élargissement de ses zones d’opération, la réception de nouveaux gisements potentiels... Il a également demandé de renforcer l’efficacité de Vietsovpetro, d’assurer une production raisonnable et d’intensifier l’exploration dans de nouveaux blocs potentiels.

Par ailleurs, il a encouragé le développement de la coopération dans le gaz naturel liquéfié (GNL), le transfert de technologies pour l’exploitation de gisements épuisés, les techniques de forage profond et complexe ; ainsi que la coopération dans les énergies renouvelables, l’hydrogène, les nouveaux matériaux et la formation de ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam.

