Rencontre entre Pham Minh Chinh et le dirigeant de la société Zarubezhneft

>> BRIC+ : entrevue entre le PM vietnamien et le secrétaire général et président du Laos

>> BRICS : le Premier ministre vietnamien à la cérémonie d'accueil par le président russe

>> Sommet des BRICS : le PM Pham Minh Chinh rencontre le dirigeant chinois Xi Jinping

Lors de la rencontre, Pham Minh Chinh a affirmé que la coopération dans le domaine du pétrole, du gaz et de l’énergie, était un symbole de la coopération étroite et efficace entre les deux pays, contribuant activement au développement de chaque pays.

Photo : VNA/CVN

Informant le chef du gouvernement vietnamien des résultats de la coopération entre le groupe Petrovietnam (PVN) et Zarubezhneft au Vietnam et en Russie, le directeur général de la société russe a affirmé qu’après sa rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh à Hanoï en avril dernier, certaines difficultés avaient été résolues.

Il a exprimé son espoir que le gouvernement vietnamien et le Premier ministre continueraient à soutenir l’élargissement de la coopération entre PVN et Zarubezhneft, sur la base des intérêts communs et conformément à la situation.

Saluant les résultats de la coopération au cours des 40 dernières années entre PVN et Zarubezhneft, Pham Minh Chinh a souligné que le gouvernement vietnamien soutenait toujours le développement de la coopération entre les entreprises des deux pays, dans le respect des lois de chaque pays, sur la base du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie et dans l’intérêt des deux peuples.

Il a émis son espoir que les deux parties promouvraient la coopération dans de nouveaux domaines, notamment le tourisme, les énergies vertes, les énergies propres, la construction et le développement d’infrastructures au service de la coopération énergétique, pétrolière et gazière.

Enfin, le directeur général de Zarubezhneft a affirmé qu'il se coordonnerait étroitement avec PVN pour concrétiser les propositions du dirigeant vietnamien.

VNA/CVN