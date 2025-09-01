De grands artistes roulent leur rock pour célébrer la Fête nationale du Vietnam

Un concert de rock exceptionnel, réunissant les plus grands artistes du pays, se tiendra dans la citadelle impériale de Thang Long, à Hanoï, le 6 septembre, pour célébrer le 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Photo : BTC/CVN

Organisé par la Commission de l’information, de l’éducation et de la mobilisation des masses et la société par actions Netmedia, l’événement a pour thème "Concert rock - Trái tim Việt Nam" (Concert rock - Cœur vietnamien), visant à éveiller le patriotisme et la fierté nationale.

Selon les organisateurs le 30 août, la programmation comprendra des groupes de rock renommés tels que Bức Tường (The Wall), Chillies, The Flob et Blue Whales, ainsi que les chanteurs populaires Pham Anh Khoa, Pham Thu Hà et Duong Trân Nghia.

Nguyên Trung Dung, directeur général du concert, a exprimé l’espoir que l’événement ne se contente pas d’être un festival musical de grande envergure réunissant des groupes célèbres et des tubes populaires, mais qu’il serve également de passerelle entre le passé héroïque de la nation et la jeune génération à travers la musique.

Le programme proposera également des éléments uniques destinés à surprendre le public, notamment une collaboration inédite entre le groupe folklorique Thanh Âm Xanh, un collectif d’artistes vietnamiens animé par l’ambition de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux à travers l’art musical, et des groupes de rock renommés.

Avec pour devise "La musique guide la forêt", le groupe Thanh Âm Xanh conçoit chaque concert comme un appel à l’action, en écho à la campagne "Pour un million de bambous vietnamiens". Les instruments qu’ils utilisent, tous fabriqués en bambou, produisent un son pur, authentique, porteur du souffle des montagnes et des villages d’antan.

Ce concert devrait être un moment fort de la série d’activités artistiques organisées à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

VNA/CVN