Le PM Pham Minh Chinh travaille avec des dirigeants de grandes entreprises indiennes

Dans le cadre de sa visite d’État en Inde, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a travaillé le 31 juillet avec des dirigeants de grandes entreprises indiennes spécialisées dans les domaines des infrastructures et de la technologie pharmaceutique.

Le chef du gouvernement vietnamien a travaillé avec le groupe Adani, l'une des plus grandes sociétés indiennes opérant dans les domaines des infrastructures, des transports, de l'énergie, le groupe SMS Pharmaceuticals et la société Sri Avantika Contractors qui ont créé une coentreprise avec une entreprise vietnamienne pour développer un parc industriel pharmaceutique dans la zone économique de Nghi Son, province de Thanh Hoa (Centre), et le groupe BDR, spécialisé dans le domaine pharmaceutique.

Le dirigeant vietnamien a déclaré apprécier les résultats des activités des sociétés indiennes au Vietnam ces dernières années et leurs intentions sur les activités au Vietnam dans l’avenir. Il a promis de créer des conditions favorables pour qu’elles mettent en œuvre des activités d’investissement et d’affaires de manière efficace, réussie et durables au Vietnam.

Il a suggéré aux entreprises indiennes de continuer à travailler avec les parties vietnamiennes concernées pour accélérer la mise en œuvre de leurs projets et le transfert de technologies au Vietnam.

Le président du groupe Adani, Gautam Adani, a informé de ses activités d’investissements au port de Liên Chiêu, ville de Dà Nang (Centre), avec un montant prévu s’élevant à 2 milliards d’USD.

Selon lui, son groupe souhaite investir dans des projets énergétiques à Binh Thuân, notamment le projet de la centrale thermoélectrique Vinh Tân 3 qui représente un investissement total prévu de 2,8 milliards d’USD, et coopérer avec le groupe vietnamien SOVICO dans l’investissement dans des projets de construction d’aéroports et d’un centre logistique au Vietnam.

De leur côté, le président et directeur général du groupe SMS Pharmaceuticals, Ramesh Babu, et le directeur général de la société Sri Avantika Contractors, Narendra Reddy, ont proposé au gouvernement vietnamien de favoriser la mise en œuvre de leur projet à Thanh Hoa qui représente un investissement total de 700 millions à un milliard d'USD pour la première phase et devrait attirer 4-5 milliards d’USD dans 10 -12 prochaines années.

Le président et fondateur du groupe BDR, Dharmesh Shah, a proposé au gouvernement vietnamien de favoriser la coopération dans la production de médicaments, le transfert de technologies et la construction d’une base de données...

