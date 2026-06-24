Pakistan - Iran : réaffirmer leur engagement en faveur de la paix régionale

Le Pakistan et l'Iran ont réaffirmé mardi leur engagement en faveur de la paix régionale, du dialogue et de la diplomatie, tout en s'engageant à renforcer davantage leur coopération bilatérale dans divers secteurs, a déclaré mercredi matin 24 juin le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

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Le Premier ministre a publié cette déclaration quelques heures après avoir pris congé du président iranien Massoud Pezeshkian, en visite dans le pays, précisant que les deux dirigeants avaient eu des échanges chaleureux et cordiaux axés sur la stabilité régionale, les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun.

Selon le Premier ministre, il s'agissait de leur première rencontre depuis la signature du protocole d'accord d'Islamabad entre les États-Unis et l'Iran et la conclusion du premier cycle de pourparlers techniques qui s'est tenu à Bürgenstock, en Suisse.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun à promouvoir la paix et la stabilité dans la région et ont souligné l'importance de résoudre les questions en suspens par le dialogue et la diplomatie, a déclaré M. Sharif.

Le Premier ministre a également remercié les dirigeants iraniens pour la confiance qu'ils accordent au Pakistan en tant qu'ami, voisin et médiateur, réitérant l'engagement d'Islamabad à travailler en étroite collaboration avec Téhéran pour la paix, le progrès et la prospérité.

Les deux parties ont convenu d'élargir leur coopération et de renforcer encore davantage les relations de longue date entre le Pakistan et l'Iran dans tous les domaines d'intérêt mutuel.

Xinhua/VNA/CVN