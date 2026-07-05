Les États-Unis fêtent leurs 250 ans, la météo retarde le discours de Trump à Washington

Les conditions météorologiques perturbent samedi 4 juillet les principales célébrations des 250 ans des États-Unis à Washington, retardant le discours attendu en soirée de Donald Trump.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Quelques heures avant l'intervention prévue du président américain, un ordre d'évacuation de l'immense esplanade verte du National Mall, au coeur de la capitale américaine, a été donné en raison de la menace d'un violent orage. Les autorités alors forcé les spectateurs à se mettre à l'abri, notamment dans les musées et les bâtiments fédéraux alentour spécialement rouverts.

Les organisateurs ont ensuite annoncé que le discours de Donald Trump était décalé à 23h00 locales, au lieu de 21h45, et que le public allait pouvoir revenir sur les lieux.

Donald Trump a affirmé dans le même temps sur sa plateforme Truth Social qu'il ferait son discours "quoi qu'il arrive": "Je ne vais pas laisser un peu de pluie gâcher notre 250e anniversaire".

À New York, le spectaculaire feu d'artifice a dû être avancé en raison de ces mêmes conditions orageuses défavorables sur la côte est américaine.

AFP/VNA/CVN