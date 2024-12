Le Premier ministre ordonne une réalisation plus rapide des projets de logements sociaux

Pour atteindre les objectifs de développement du logement social fixés dans la Directive N° 34 du Secrétariat du Comité central du Parti, le Premier ministre a appelé les ministres, les chefs des agences de niveau ministériel, les organismes gouvernementaux, les secrétaires des comités provinciaux et municipaux du Parti et les présidents des comités populaires provinciaux et municipaux à mettre en œuvre de manière décisive et efficace les tâches et solutions décrites dans la Résolution N° 33 du gouvernement, datée du 11 mars 2023, qui devrait relancer le marché immobilier, ainsi que les résolutions du gouvernement et les directives du Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Les autorités ont également demandé aux autorités d’adopter des mesures telles que la promotion de la décentralisation, la simplification des procédures administratives et la création de conditions favorables pour que les entreprises investissent dans des projets de logements sociaux.

Ces efforts visent également à garantir que les bénéficiaires puissent accéder facilement aux opportunités de logement social. Les présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux ont été priés de publier ou de proposer d’urgence des règlements relevant de leur autorité, comme le stipulent la loi foncière et la loi sur les affaires immobilières. Ils doivent examiner et réviser les documents juridiques existants pour assurer leur conformité avec la loi foncière, la loi sur le logement et la loi sur les affaires immobilières, avec une date limite d’achèvement fixée à la fin de l’année. En outre, les plans d’aménagement des parcs urbains et industriels doivent être révisés et complétés pour allouer suffisamment de terrains au développement de logements sociaux, y compris des dortoirs pour les travailleurs et des logements pour le personnel des forces armées.

Un million de logements sociaux

Les localités ont été invitées à respecter strictement les réglementations imposant l’attribution de terrains aux logements des travailleurs dans les parcs industriels et à réserver 20 % des terrains résidentiels avec des infrastructures techniques achevées dans les projets commerciaux et urbains au développement de logements sociaux.

Les présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux ont été chargés de mettre en œuvre le plan national visant à construire au moins un million de logements sociaux pour les personnes à faible revenu et les ouvriers de l’industrie au cours de la période 2021-2030. Ils ont également été tenus d’atteindre les objectifs de construction de logements pour 2024 et d’intégrer ces objectifs dans leurs plans quinquennaux et annuels de développement socio-économique. Ils ont été exhortés à allouer de manière proactive des fonds pour le défrichement des terres et à organiser des enchères ou des processus d’appel d’offres transparents pour sélectionner des investisseurs qualifiés ayant un potentiel financier et une expertise technique.

Les projets déjà en cours doivent être accélérés pour assurer un achèvement dans les délais et une utilisation rapide. Le ministre de la Construction a été chargé d’améliorer les efforts de formation et de diffusion concernant la loi sur le logement, la loi sur les affaires immobilières et les réglementations connexes. Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement collaborera avec le ministère de la Construction pour guider les localités dans l’aménagement du territoire et garantir que suffisamment de terres soient disponibles pour les projets de logements sociaux et pour les travailleurs.

Le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam travaillera avec les ministères et organismes concernés pour accélérer le décaissement du programme de crédit de 120.000 milliards de dôngs (4,7 milliards d'USD) pour le logement social et le développement de logements pour les travailleurs. Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a été chargé de superviser le processus de mise en œuvre, d'inspecter les progrès et de résoudre les problèmes relevant de sa compétence. Tout problème dépassant sa compétence doit être rapidement signalé au Premier ministre.

VNA/CVN