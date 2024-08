Hai Phong montre l’exemple dans le développement des logements sociaux

>> Hai Phong exhortée à se concentrer sur trois piliers de développement

>> Les habitants de Hai Phong attendent beaucoup du nouveau dirigeant du Parti

Photo : CTV/CVN

Dans le cadre du projet national de construction d’un million de logements sociaux approuvé par le Premier ministre, Hai Phong doit achever d’ici 2030 la construction de 33.500 logements sociaux.

"Avec la détermination de dépasser l’objectif de 33.500 logements sociaux et de les achever avant 2030, la ville portuaire a mis en œuvre neuf projets entre 2021 et 2025, totalisant plus de 15.000 appartements. La stratégie de développement de logements sociaux de Hai Phong repose sur trois critères fondamentaux +Bon emplacement, bonne qualité et bon prix+", a indiqué Nguyên Duc Tho, le vice-président du comité populaire municipal.

Soulignant que Hai Phong était l’une des localités pionnières du pays dans le développement de logements sociaux, le vice-ministre de la Construction, Nguyên Van Sinh, a exhorté les autorités municipales à tout mettre en œuvre pour atteindre avant terme les objectifs fixés.

"Outre les investissements dans la modernisation des infrastructures sociales, Hai Phong s’intéresse particulièrement à la qualité des projets de logements sociaux. Ses logements sociaux ont en effet la même qualité que les logements commerciaux. Certains projets de logements sociaux sont même plus verts et plus beaux que ceux de logements commerciaux", a-t-il fait remarquer.

VOV/VNA/CVN