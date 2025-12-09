ADM Vietnam célèbre 33 ans d’aide médicale et de dialogue linguistique

L’association ADM Vietnam a été fondée avec trois missions principales : l’assistance médicale, le soutien social et la promotion du français médical - en envoyant des médecins bénévoles au Vietnam, en faisant don de matériel et en aidant les étudiants en médecine à maîtriser le français afin d’obtenir des stages cliniques en France.

>> ADM VIETNAM aux côtés des populations touchées par les inondations

>> Soutiens efficaces d'ADM Vietnam à l'éducation et à la médecine

Photo : VNA/CVN

Ce qui a commencé en 1992 comme un petit groupe de médecins vietnamiens et français à Olivet, dans le centre de la France, est devenu ADM Vietnam, l’une des organisations humanitaires franco-vietnamiennes les plus anciennes et les plus actives, à l’origine de centaines de projets dans les domaines de la santé, du social et de la culture.

Son président, Yann Duchatel, a déclaré que l’association avait été fondée avec trois missions principales : l’assistance médicale, le soutien social et la promotion du français médical - en envoyant des médecins bénévoles au Vietnam, en faisant don de matériel et en aidant les étudiants en médecine à maîtriser le français afin d’obtenir des stages cliniques en France.

Au-delà de son activité hospitalière, ses équipes mobiles se rendent depuis longtemps dans les régions reculées et montagneuses, offrant gratuitement des dépistages, des médicaments et des lunettes, et finançant des interventions chirurgicales pédiatriques complexes pour les enfants atteints de malformations cardiaques et congénitales, de maladies oculaires et d’affections graves que leurs familles ne peuvent pas prendre en charge.

Impact d’ADM Vietnam

Ces dernières années, ADM Vietnam a mis en œuvre une série de projets concrets, notamment le don de 10 fauteuils roulants à l’hôpital Quang Ngai pour femmes et enfants, la fourniture de 18.000 masques VN95 aux hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville et de Binh Duong au plus fort de l’épidémie de COVID-19, et l’offre de matériel médical et de réadaptation aux patients les plus démunis lorsque la chirurgie n’est pas envisageable.

L’un des aspects marquants de l’impact d’ADM Vietnam est son engagement constant à maintenir la pratique médicale en français au Vietnam - un lien précieux qui a porté ses fruits.

Depuis 1992, l’association organise des cours de français spécialisés, finance 45 bourses d’études annuelles à l’Université de médecine et de pharmacie de Huê, sélectionne chaque été deux étudiants francophones parmi les plus brillants pour des stages de six semaines en France, et soutient des stages dans de grands hôpitaux à Paris, Orléans et Amiens. Cette dernière activité, parmi les plus anciennes et les plus régulières de l’association, permet d’accéder à des formations de pointe et renforce les liens médicaux bilatéraux.

ADM Vietnam envoie également des spécialistes français au Vietnam pour des collaborations professionnelles, des missions humanitaires en milieu rural et un soutien aux structures de santé de proximité.

Sylvie Gouchet, bénévole depuis 15 ans, témoigne que ces initiatives ont enrichi sa connaissance de la culture vietnamienne et lui ont permis d’accompagner de jeunes médecins. Elle ajoute être fière de voir nombre d’anciens boursiers exercer aujourd’hui avec succès en France.

Parallèlement à ses activités annuelles, ADM Vietnam mène également des projets d’aide d’urgence. Suite aux récentes inondations dans le centre du Vietnam, Duchatel indique que l’association prépare une aide ciblée, basée sur les rapports de terrain des bénévoles dans les zones défavorisées.

Pour 2026, l’association prévoit de maintenir ses missions médicales principales, la formation médicale en français et le concours annuel sélectionnant deux étudiants exceptionnels pour des stages d’été en France, assurant ainsi la croissance continue des valeurs qu’elle a bâties au cours de 33 années d’existence.

VNA/CVN