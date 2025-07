Le Premier ministre appelle à l'accélération des grands projets d'infrastructure à Quang Tri

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué samedi 26 juillet une tournée d’inspection et donné des instructions pour accélérer l’avancement de grands projets d’infrastructures, notamment l’autoroute Van Ninh - Cam Lô, l’aéroport de Quang Tri et le port maritime de My Thuy.

>> Inspection de chantiers autoroutiers clés par le chef du gouvernement vietnamien

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte des projets d'infratructure de Huê

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh honore la mémoire des combattants

Photo : VNA/CVN

Le tronçon Van Ninh - Cam Lô de l’autoroute Nord-Sud s’étend sur 65,5 km, pour un investissement total de près de 408 millions de dollars. Les travaux de construction ont débuté le 1er janvier 2023 et devraient s’achever en octobre 2025.

À ce jour, le volume du projet a atteint plus de 97% du contrat. Les entrepreneurs travaillent à l’achèvement du projet et à sa mise en service d’ici le 19 août 2025.

Lors de l’inspection de l’échangeur entre l’autoroute et la route provinciale 575 (commune de Côn Tiên), le chef du gouvernement a demandé à la province d’accélérer le déblaiement des terrains, d’achever les routes auxiliaires, les aires de retournement et les postes de péage. Il a également exhorté les entrepreneurs à mobiliser les ressources et à garantir la qualité, la sécurité du travail et la protection de l’environnement.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il a souligné que l’achèvement de ce tronçon reliera harmonieusement le réseau routier Nord - Sud, stimulant ainsi le développement socio-économique, attirant les investissements, promouvant le tourisme et améliorant la vie des habitants de Quang Tri et de toute la région.

Le chef du gouvernement a ensuite inspecté le projet d’aéroport de Quang Tri, classé aéroport civil de niveau 4C et aéroport militaire de niveau II, d’une superficie de plus de 316 hectares et d’un investissement total d’environ 237 millions de dollars. Les travaux ont débuté en juillet 2024 et devraient être opérationnels en juillet 2026.

Il a salué l’emplacement stratégique de l’aéroport, situé entre les rivières de Bên Hai et Thach Han, à proximité des autoroutes, des voies ferrées et des ports maritimes. Il a donné des instructions pour développer la zone en tant que pôle de l’industrie aéronautique, ville aéroportuaire, haute technologie et services.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, il a inspecté le projet de port maritime de My Thuy, considéré comme stratégique pour la province. La première phase du projet, qui représente un investissement de plus de 241 millions de dollars américains, comprend la construction de quatre quais d’une capacité de 12 millions de tonnes par an. L’investissement total du projet est estimé à 612 millions de dollars américains. Les travaux des quais 1 et 2 sont actuellement achevés à 62%.

Le chef du gouvernement a souligné l’importance du port pour la connectivité des différents modes de transport et son rôle clé dans l’intégration économique avec les pays de l’ASEAN. Il a appelé à accélérer la construction, à construire un port moderne, respectueux de l’environnement et géré intelligemment, et à explorer la possibilité de créer une zone franche et un port spécialisé.

Enfin, il a appelé à investir dans les voies de communication entre le port et le réseau de transport, notamment vers le poste frontière de Lao Bao, afin de valoriser le fret en provenance du Laos et du Nord-Est de la Thaïlande, de réduire les coûts logistiques et d’améliorer la compétitivité économique régionale.

VNA/CVN