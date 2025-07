Cân Tho intensifie sa lutte contre la pêche INN

Depuis 2023, aucun bateau de pêche de la ville de Cân Tho (Sud)n’a été surpris en infraction dans les eaux territoriales étrangères, a fait savoir Quach Thi Thanh Binh, directrice adjointe du Service municipal de l’agriculture et de l’environnement.

Photo : VNA/CVN

Cependant, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) demeure un défi, notamment en raison de la présence de 105 navires dont le certificat de contrôle technique n’a pas encore été renouvelé.

Pour y remédier, le Service de l’agriculture et de l’environnement a demandé aux organes concernés de mettre à jour de manière complète les informations relatives à l’immatriculation, au contrôle technique, au permis de pêche et aux sanctions dans la base de données VNFishbase, ainsi que dans le système de surveillance des navires (VMS).

La ville de Cân Tho compte actuellement une flotte de 795 bateaux de pêche immatriculés, totalisant une puissance de 209.648 CV. Parmi eux, 346 navires mesurent 15 mètres ou plus, représentant une puissance de 185.285 CV, et 28 sont dédiés aux services logistiques.

À ce jour, 100% des navires disposent d’une licence de pêche, bien que seulement 736 d’entre elles (soit 92,58 %) soient encore valides. Les 59 navires restants, dont la licence a expiré, ont cessé leurs activités ou ne remplissent pas encore les conditions nécessaires à un renouvellement.

Pour l’aquaculture, Quach Thi Thanh Binh a indiqué que la province continuerait à se concentrer sur l’élevage de crevettes d’eau saumâtre et de tilapias afin de maintenir un chiffre d’affaires annuel à l’exportation supérieur à un milliard de dollars, parallèlement au développement du pangasius et des poissons d’eau douce.

VNA/CVN